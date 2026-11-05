Μια Γυναίκα: Η Μαρίνα συναντά τη μητέρα της έπειτα από 15 χρόνια

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Μαρίνα πηγαίνει στο σπίτι της μητέρας της με τα παιδιά, αλλά τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Μια γυναίκα” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η συνάντηση της Μαρίνας με την Ελισάβετ μετά από χρόνια, είναι τραυματική. Η Μαρίνα φεύγει με τα παιδιά, ενώ η Ελισάβετ αδυνατεί να το διαχειριστεί, μαζί με την εξαφάνιση της Εύας.

Η Μαρίνα αναγκάζεται να μιλήσει στα παιδιά για την Ελισάβετ. Πηγαίνει στο νοσοκομείο, αφήνοντας τα παιδιά στο Γιάννη.

Η Μπέτυ φεύγει για το χωριό της, όταν μαθαίνει ότι η μητέρα της είναι άρρωστη, ενώ ο Αργύρης, σκέφτεται να προχωρήσει επίσημα μαζί της.

Ο Γιάννης συγκρούεται ακόμη μια φορά με την Ξένια για το θέμα του Μίλτου.

Η Εύα γυρίζει ηττημένη μετά το βιασμό που δέχτηκε από το τσιράκι του boss. Ο Αντώνης αρχίζει να ξεφεύγει στο σιδερωτήριο και η συμπεριφορά του ανησυχεί σοβαρά τη Μαρίνα.

Ο Σταύρος και η Θάλεια, μιλούν για την κρυφή διακίνηση των παράνομων φαρμάκων. Η Μαρίνα, μη έχοντας λύση για τα παιδιά, δεν πηγαίνει στο ραντεβού της στο νοσοκομείο.

Αυτό θυμώνει τον Κυριάκο και τον αναγκάζει να πάει να την ψάξει στη γειτονιά. Για να της εκθέσει όλη την αλήθεια.

Η Ελισάβετ δυσκολεύεται να διαχειριστεί όσα συμβαίνουν

Ο Αργύρης ετοιμάζει στέφανα!

Η Μαρίνα αρχίζει θεραπεία

Το μυστικό της Εύας κινδυνεύει να αποκαλυφθεί

Δείτε το trailer