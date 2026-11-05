Νταντά της Γειτονιάς: Ο Γιάννης παθαίνει λουμπάγκο

Η νέα κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς», επιστρέφει απόψε στις 21:00, στο MEGA με το τρίτο απολαυστικό της επεισόδιο.

Η πρώτη μέρα του Γιάννη ως «νταντά της γειτονιάς» φτάνει. Πρώτο εμπόδιο, το χάος που επικρατεί στο σπίτι της Χριστίνας, η οποία δεν ακολουθεί κανένα γνωστό ή άγνωστο σύστημα οργάνωσης.

Στο σαντουιτσάδικο, ο Μπάμπης ζητάει για πρώτη φορά από τη Χριστίνα να βρεθούν εκτός δουλειάς και αυτή δεν βλέπει την ώρα. Έχει υπολογίσει όμως χωρίς τον Γιάννη, ο οποίος, συμμαζεύοντας τα παιχνίδια των παιδιών, κάνει μια απότομη κίνηση και παθαίνει λουμπάγκο!

Αναγκαστικά θα πρέπει να περάσει τη νύχτα στο σπίτι της…

Δείτε το trailer: