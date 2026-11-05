Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Η πιο άβολη συζήτηση του κόσμου

Το νέο επεισόδιο της σειράς “Μπαμπά σ΄αγαπώ” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Δημήτρης αντιμετωπίζει θέματα στη δουλειά του, καθώς τον τελευταίο καιρό δεν είναι καθόλου εντάξει στις υποχρεώσεις του και στο γραφείο εμφανίζεται σπάνια κι όταν καταφέρνει να πάει συνήθως φέρνει και παρέα μαζί του.

Παρά τις προειδοποιήσεις που έχει ήδη κάνει, ο Ρένος αντιλαμβάνεται πως ο Δημήτρης συνεχίζει να δουλεύει τον ίδιο, αντί να δουλεύει για την εταιρεία, και έρχεται σε σύγκρουση με τον Δημήτρη όταν βρίσκει τον Κώστα και πάλι στο γραφείο του, σε παραβίαση της πολιτικής της εταιρείας.

Ο Νίκος έχει να διαβάσει για μια σημαντική συζήτηση που πρέπει να κάνουν η Βιργινία κι ο ίδιος με τη Ζωή, σχετικά με το σεξ και την πρώτη της φορά, ενώ παράλληλα προσπαθεί να καταφέρει τη θυμωμένη μαζί του Σοφία να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία συγχωρώντας του την απουσία του τον τελευταίο καιρό.

Ο Ευριπίδης δείχνει να δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον Ηρακλή, όταν δέχεται να επισκεφθούν τη Μαίρη εκείνος και οι φίλοι του.

Αλλά παράλληλα με τον Ηρακλή και την παρέα του στο νοσοκομείο εμφανίζονται και αστυνομικοί που μοιάζουν να έχουν αρκετές ερωτήσεις σχετικά με το «ατύχημα» της Μαίρης.

Η Βιργινία συναντιέται με την Τζένη ελπίζοντας ότι η δικαστική οδός θα της δώσει μία ευκαιρία να πάρει το νηπιαγωγείο από την Ερμιόνη και η μετακόμιση στο νέο «οικογενειακό» σπίτι συνεχίζει να χτυπάει στα θέματα δέσμευσης του Δημήτρη.

Δείτε εδώ τα sneaks του αποψινού επεισοδίου:

Πώς θα πάει η συζήτηση του Νίκου και της Βιργινίας με τη Ζωή για το σεξ; Και θα τη βγάλει εις πέρας ο Νίκος χωρίς εγκεφαλικό ή μήπως πρέπει να υπάρχει πρόχειρο ασθενοφόρο;

Πως θα αντιδράσει ο Δημήτρης όταν ο Κώστας του εξομολογηθεί πως θα του λείψει πολύ αν φύγουν με τον Βίκτωρα από το κτίριο; Και θα πιστέψει ο Ρένος ότι ο Κώστας είναι επενδυτής;

Ποιο παιδάκι θα καταστρέψει κατά λάθος τον Λαχανόκηπο και πως θα το χειριστεί η Φιλιώ;

Θα δώσει η Σοφία μια δεύτερη ευκαιρία στον Νίκο;

Τί ζητάνε οι αστυνομικοί στο νοσοκομείο; Είναι ειλικρινής η μεταμέλεια που δείχνει ο Ευριπίδης ή έχει και πάλι κάποιο σχέδιο να μπλέξει τον Ηρακλή;

Έχει αποδεχτεί ο Δημήτρης τη μετακόμιση; Και πως αντιμετωπίζει τους δισταγμούς του η Ελένη;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε εδώ το trailer: