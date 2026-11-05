ΗΠΑ: Σενάρια παραίτησης Ρούμπιο μετά την εκλογική πανωλεθρία Τραμπ – Στο βάθος η προεδρία του 2028

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Σενάρια αποχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πυροδοτεί η βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Independent, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών φέρεται να προετοιμάζει το έδαφος για μια πιθανή υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028, με βασικό εσωκομματικό αντίπαλο τον σημερινό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Πηγές από την Ουάσινγκτον και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσαν στην εφημερίδα ότι ο Ρούμπιο ενδέχεται να εγκαταλείψει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επιδιώκοντας να αποστασιοποιηθεί από τις αμφιλεγόμενες πολιτικές του Τραμπ.

Οι πληροφορίες αυτές είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ωστόσο η απώλεια του ελέγχου τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς φαίνεται πως ενίσχυσε τις σχετικές εκτιμήσεις.

«Πρέπει να απομακρυνθεί από τον Τραμπ και τον πόλεμο στο Ιράν»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εκτιμούν ότι ο Ρούμπιο θα πρέπει να αποσυνδέσει την πολιτική του πορεία από τις αποφάσεις της σημερινής κυβέρνησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν.

Πηγή από την Ουάσινγκτον υποστήριξε ότι ο υπουργός Εξωτερικών χρειάζεται να αποστασιοποιηθεί από τη στρατιωτική σύγκρουση και να μεταφέρει την πολιτική ευθύνη στον ίδιο τον Τραμπ.

Πρόσωπο από το περιβάλλον του Ρούμπιο ανέφερε στην εφημερίδα ότι μια παραίτηση θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις μελλοντικές πολιτικές του φιλοδοξίες, υποστηρίζοντας ότι η παραμονή του στην κυβέρνηση ενδέχεται να βλάψει τις πιθανότητές του.

Παράλληλα, υψηλόβαθμη πηγή της βρετανικής κυβέρνησης εκτίμησε ότι ο Ρούμπιο δύσκολα θα παραμείνει στη θέση του μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς θεωρείται πιθανό να επιδιώξει την προεδρία.

Φόβοι για κύμα παραιτήσεων στην κυβέρνηση Τραμπ

Οι πληροφορίες της The Independent δεν περιορίζονται στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έως και πέντε μέλη του υπουργικού συμβουλίου ενδέχεται να αποχωρήσουν μετά το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τον πόλεμο στο Ιράν και το κόστος της ενέργειας.

Μεταξύ των προσώπων που θα μπορούσαν να βρεθούν υπό πίεση αναφέρονται ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

Η ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς δημιουργεί επίσης νέες πολιτικές δυσκολίες για τον Τραμπ, καθώς ενδέχεται να ακολουθήσουν κοινοβουλευτικές έρευνες για τις αποφάσεις της κυβέρνησής του.

Ρούμπιο εναντίον Βανς για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών;

Μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Ρούμπιο θα έφερνε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε επιχειρήσει να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα το 2016, όταν είχε συγκρουστεί έντονα με τον Τραμπ, πριν τελικά στηρίξει την υποψηφιότητά του.

Έκτοτε, οι σχέσεις τους έχουν αλλάξει σημαντικά, με τον Ρούμπιο να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Ωστόσο, ο σημερινός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποτελεί επίσης πιθανό διεκδικητή του χρίσματος για το 2028.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει συζητήσει επανειλημμένα με συμβούλους και χρηματοδότες του τις πολιτικές προοπτικές των δύο ανδρών, χωρίς να έχει καταλήξει σε επιλογή διαδόχου.

Κατηγορηματική διάψευση από Λευκό Οίκο και Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Παρά τα σενάρια, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψαν τις πληροφορίες της The Independent.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ κατηγόρησε την εφημερίδα ότι διακινεί αβάσιμους ισχυρισμούς για τον πρόεδρο και την κυβέρνησή του, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα Τραμπ παραμένει ενωμένη.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο χαρακτήρισε το δημοσίευμα αβάσιμο και αμφισβήτησε την αξιοπιστία των ανώνυμων πηγών του.

Εξάλλου, ο ίδιος ο Ρούμπιο είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ότι δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να διεκδικήσει την προεδρία.

«Δεν γνωρίζω τι επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω τέτοια σχέδια», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι παραμένει πλήρως προσηλωμένος στα καθήκοντά του.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί παραίτηση ή επίσημη υποψηφιότητα του Μάρκο Ρούμπιο για τις εκλογές του 2028.