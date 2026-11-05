Γαλλία: Έρευνα για πιλότο που αρνήθηκε να προσγειώσει το αεροσκάφος σε στρατιωτική βάση ύστερα από απειλή για βόμβα – Συναγερμός για 27 πτήσεις στην Ευρώπη

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Έρευνα σε βάρος πιλότου της αεροπορικής εταιρείας Aer Lingus ξεκίνησαν οι γαλλικές δικαστικές αρχές, καθώς φέρεται να αρνήθηκε αρχικά να προσγειώσει το αεροσκάφος του σε στρατιωτική βάση, έπειτα από απειλή για βόμβα. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (5/11), την ώρα που ένα νέο μπαράζ απειλών προκαλούσε συναγερμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, επηρεάζοντας τουλάχιστον 27 επιβατικές πτήσεις και οδηγώντας σε εκτροπές αεροσκαφών και κινητοποίηση μαχητικών.

Το Airbus A320 της ιρλανδικής Aer Lingus εκτελούσε την πτήση EI402 από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, μεταφέροντας 151 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, όταν οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στο αεροσκάφος.

Η πτήση εκτράπηκε προς τη Γαλλία και τελικά προσγειώθηκε στη στρατιωτική αεροπορική βάση 105 του Εβρέ, στη Νορμανδία, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά του Παρισιού.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η διαδικασία προσγείωσης προκάλεσε την παρέμβαση της γαλλικής Δικαιοσύνης, καθώς ο κυβερνήτης φέρεται να μην υπάκουσε αρχικά στην εντολή των αρχών.

«Αρνήθηκε να υπακούσει στην εντολή προσγείωσης»

Ο εισαγγελέας του Εβρέ, Ρεμί Κουτέν, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο Ιρλανδός πιλότος αρνήθηκε να κατευθύνει το αεροσκάφος προς τη στρατιωτική εγκατάσταση.

«Βρίσκομαι επί τόπου προκειμένου να αποσαφηνίσω τη συμπεριφορά του Ιρλανδού πιλότου της Aer Lingus, ο οποίος αρνήθηκε να υπακούσει στην εντολή να προσγειωθεί σε στρατιωτικό αεροδρόμιο, προτιμώντας ένα πολιτικό», δήλωσε ο εισαγγελέας στο AFP.

Όπως εξήγησε, η στάση του κυβερνήτη οδήγησε στην απογείωση δύο γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία ανέλαβαν να συνοδεύσουν το Airbus μέχρι τη στρατιωτική βάση.

«Δύο μαχητικά αεροσκάφη χρειάστηκε να απογειωθούν για να το συνοδεύσουν μέχρι την αεροπορική βάση 105. Πρόκειται για ειδική παράβαση του Κώδικα Μεταφορών», ανέφερε ο Ρεμί Κουτέν.

Ο εισαγγελέας διευκρίνισε ότι ο κυβερνήτης θα κληθεί να καταθέσει χωρίς να τεθεί αρχικά υπό κράτηση, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί εάν συντρέχουν λόγοι για προσωρινή κράτησή του.

Το σήμα κινδύνου και η κινητοποίηση των γαλλικών μαχητικών

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων που επικαλούνται γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Δουβλίνο και κατευθυνόταν προς τη Ρώμη, όταν, περίπου 90 λεπτά μετά την αναχώρησή του, οι πιλότοι ενεργοποίησαν τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700.

Πρόκειται για τον διεθνή κωδικό που χρησιμοποιούν τα πληρώματα προκειμένου να ενημερώσουν τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία κοντά στο Παρίσι και πραγματοποίησε κύκλους στον γαλλικό εναέριο χώρο, προτού κατευθυνθεί τελικά προς το Εβρέ.

Αρχικά είχε εξεταστεί η προσγείωσή του στο πολιτικό αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού, ωστόσο οι γαλλικές αρχές έδωσαν εντολή να κατευθυνθεί προς τη στρατιωτική βάση.

Η πτήση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σε ασφαλή χώρο οι 157 επιβαίνοντες

Μετά την προσγείωση, όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις της γαλλικής Χωροφυλακής και εξειδικευμένες ομάδες πυροτεχνουργών.

«Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος, ελέγχθηκαν από τους χωροφύλακες και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε γυμναστήριο της αεροπορικής βάσης», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Η Aer Lingus επιβεβαίωσε ότι η εκτροπή πραγματοποιήθηκε για προληπτικούς λόγους ασφαλείας και ανακοίνωσε ότι θα φρόντιζε για τη μεταφορά των επιβατών στον τελικό προορισμό τους.

⚠️ Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba ha afectado este jueves a al menos 27 vuelos comerciales en Europa, obligando a desviar aviones, evacuar pasajeros y desplegar cazas militares en varios países. Un vuelo de Aer Lingus entre Dublín y Roma fue desviado a una base militar francesa, escoltado por cazas. Bulgaria movilizó su fuerza aérea para acompañar a tres aviones de Ryanair, mientras que otro vuelo entre Milán y Varsovia tuvo que aterrizar en Viena. España también se ha visto afectada: la Guardia Civil recibió amenazas relacionadas con seis vuelos de Air Europa e Iberia con origen o destino en Madrid. Varios aviones fueron inspeccionados y pasajeros desalojados. Hasta el momento no se han encontrado explosivos ni se ha identificado a los responsables. La sucesión de incidentes ha despertado sospechas sobre posibles operaciones de guerra híbrida, en un contexto de acusaciones europeas contra Rusia por actos de sabotaje. Sin embargo, no existen pruebas públicas que vinculen a Moscú con estas amenazas. — Alternativo Digital (@AlternativoDig) November 5, 2026

Τουλάχιστον 25 πτήσεις στο στόχαστρο απειλών για βόμβες

Το περιστατικό στη Γαλλία αποτελεί μέρος ενός πρωτοφανούς για τα τελευταία χρόνια κύματος απειλών που έχει προκαλέσει αναστάτωση στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές.

Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον 25 επιβατικές πτήσεις επηρεάστηκαν από απειλές για βόμβες την Πέμπτη (5/11), με τις αρμόδιες αρχές να κινητοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, πυροτεχνουργούς και ειδικές μονάδες ασφαλείας.

Απειλές δέχθηκαν πτήσεις των Aer Lingus, Ryanair, Finnair, Wizz Air, LOT Polish Airlines και AEGEAN, μεταξύ άλλων.

Στη Βουλγαρία, τρεις πτήσεις της Ryanair με προορισμό τη Σόφια τέθηκαν σε συναγερμό. Δύο αεροσκάφη, που είχαν αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και την Κοπεγχάγη, προσγειώθηκαν στην πρωτεύουσα, ενώ τρίτη πτήση από το Λονδίνο εκτράπηκε προς τη Φιλιππούπολη.

Η βουλγαρική Πολεμική Αεροπορία κινητοποίησε μαχητικά για τη συνοδεία των αεροσκαφών.

Στην Ιταλία, μαχητικά συνόδευσαν πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη, η οποία προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο. Ακολούθησαν έλεγχοι, χωρίς να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε και στην Αυστρία, όπου πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία εκτράπηκε προς τη Βιέννη.

Στο στόχαστρο και δύο πτήσεις της AEGEAN

Στο κύμα των απειλών περιλαμβάνονται και δύο πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας AEGEAN.

Πρόκειται για την πτήση Α3552 από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο και την πτήση Α3860 από την Αθήνα προς τη Βιέννη.

Και τα δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν κανονικά στους προορισμούς τους, όπου πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ασφαλείας.

Η AEGEAN ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με τις αρμόδιες αρχές και ότι οι έλεγχοι δεν αποκάλυψαν κάποιον κίνδυνο.

Απειλές σε Πράγα, Βουκουρέστι και Βαρσοβία

Στην Τσεχία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τέσσερις πτήσεις με προορισμό την Πράγα δέχθηκαν απειλές για βόμβες.

Παρότι οι αρχές εκτίμησαν ότι η αξιοπιστία των απειλών ήταν χαμηλή, εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστούν εκρηκτικά.

Στη Ρουμανία, πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς το Βουκουρέστι προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Χένρι Κοάντα», όπου ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες ελέγχου.

Στην Πολωνία, οι αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους σε αεροσκάφος της LOT που επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Βαρσοβία προς το Παρίσι, ενώ ένας από τους διαδρόμους του αεροδρομίου Σοπέν έκλεισε προσωρινά.

Εξετάζεται εάν οι απειλές συνδέονται μεταξύ τους

Οι αλλεπάλληλες απειλές προκαλούν έντονο προβληματισμό στις ευρωπαϊκές αρχές, καθώς καταγράφονται σε διαφορετικές χώρες και αεροπορικές εταιρείες μέσα σε ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ανάλογα περιστατικά είχαν σημειωθεί τη Δευτέρα (2/11) και την Τρίτη (3/11), προκαλώντας εκτροπές πτήσεων, προσωρινές διακοπές λειτουργίας αεροδρομίων και κινητοποίηση στρατιωτικών αεροσκαφών.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές δεν έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής ποιος βρίσκεται πίσω από τις απειλές ούτε εάν πρόκειται για συντονισμένη επιχείρηση.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με ενδεχόμενη σύνδεση των περιστατικών.

Παρότι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για υβριδικές επιθέσεις και ενέργειες δολιοφθοράς, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη απόδοση ευθύνης για τις συγκεκριμένες απειλές.

Οι μέχρι τώρα έλεγχοι στα αεροσκάφη δεν έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών.