Aegean: «Αβάσιμη» η απειλή για βόμβα σε πτήσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας

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Ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο η Aegean σχετικά με την απειλή για τοποθέτηση βόμβας σε πτήσεις από Αθήνα προς Βιέννη και από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο.

Η αεροπορική εταιρεία, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζει ως «αβάσιμη» την απειλή για βόμβα, επισημαίνοντας ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές «τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας» και τελικά «οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια».

Η ανακοίνωση της Aegean

Η Aegean επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας.