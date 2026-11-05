Γαύδος: Καρέ καρέ η επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση των εγκλωβισμένων μεταναστών – «Είναι ταλαιπωρημένοι, πεινασμένοι και διψασμένοι»

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Καρέ καρέ καταγράφεται σε βίντεο η δραματική επιχείρηση για τη διάσωση 26 μεταναστών, που παρέμειναν εγκλωβισμένοι επί δύο ημέρες σε απόκρημνη ακτή της Γαύδου.

Στα βίντεο που μεταδίδουν η ΚΡΗΤΗ TV και το neakriti.gr, καταγράφονται οι λιμενικοί να παραλαμβάνουν έναν έναν τους εγκλωβισμένους μετανάστες και να τους μεταφέρουν με ασφάλεια στο σκάφος.

Στα πλάνα αποτυπώνεται η προσπάθεια των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, τα οποία προσεγγίζουν τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην παραλία Άσπες, κοντά στην Τρυπητή, και τους βοηθούν να επιβιβαστούν στο σκάφος.

Η συγκεκριμένη διάσωση αποτέλεσε μέρος της ευρύτερης επιχείρησης απεγκλωβισμού 52 μεταναστών, οι οποίοι είχαν βρεθεί σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο του νησιού και παρέμειναν εκεί για περίπου δύο 24ωρα.

Τρεις έγκυες και 6 βρέφη μεταξύ των εγκλωβισμένων μεταναστών

Η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε την Τρίτη, όταν ένας από τους εγκλωβισμένους μετανάστες κατάφερε να ανέβει από την απόκρημνη ακτή και να ειδοποιήσει για την κατάσταση των υπολοίπων.

Αρχικά επιχειρήθηκε η προσέγγισή τους από τη θάλασσα με σκάφος της Frontex, ενώ στη Γαύδο μετέβησαν εννέα μέλη της ΕΜΑΚ και δύο πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν από την ξηρά.

Κατά την πρώτη φάση διασώθηκαν 26 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκονταν τρεις έγκυες και έξι βρέφη ηλικίας έως ενός έτους.

Ωστόσο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν κατέστη δυνατόν να απομακρυνθούν οι υπόλοιποι. Ορισμένοι κατάφεραν στη συνέχεια να ανέβουν μόνοι τους την απόκρημνη πλαγιά, ενώ, όταν βελτιώθηκε ο καιρός, ολοκληρώθηκε η μεταφορά και των τελευταίων εγκλωβισμένων.

Όλοι οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ, όπου και παρέμεναν κατά την τελευταία ενημέρωση.

Δείτε τα βίντεο:

«Είναι ταλαιπωρημένοι, πεινασμένοι και διψασμένοι»

Η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, μίλησε στο neakriti.gr και περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι διασωθέντες, αλλά και τις περιορισμένες δυνατότητες του νησιού να καλύψει τις ανάγκες τους.

«Οι άνθρωποι είναι πολύ ταλαιπωρημένοι, πεινασμένοι, διψασμένοι και εμείς δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης, το επόμενο ζήτημα που ανακύπτει είναι η μεταφορά των μεταναστών στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δήμαρχο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν με το πλοίο της γραμμής προς τα Χανιά.

Η παραμονή τους επί δύο ημέρες χωρίς επαρκή πρόσβαση σε τροφή και νερό δημιουργεί ανησυχία για την κατάσταση της υγείας τους, καθώς ορισμένοι ενδέχεται να χρειαστούν ιατρική εξέταση και φροντίδα.