Θεσσαλονίκη: Άγριος καβγάς για μια θέση πάρκινγκ – Πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου – ΒΙΝΤΕΟ

Άγριος καβγάς μεταξύ δύο ανδρών ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή μια θέση πάρκινγκ. Η αρχική λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα σε συμπλοκή στη μέση του δρόμου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Περαστικοί και θαμώνες γειτονικών καταστημάτων επενέβησαν άμεσα στο σημείο προκειμένου να χωρίσουν τους δύο οδηγούς και να κατευνάσουν τα πνεύματα.

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Θεσσαλονίκη - καβγάς για πάρκινγκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγριος καβγάς μεταξύ δύο ανδρών ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (4/11) στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή μια θέση πάρκινγκ.
  • Το επεισόδιο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας, όπου η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε και οι άνδρες πιάστηκαν στα χέρια.
  • Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση, με θαμώνες καταστημάτων και περαστικούς να επεμβαίνουν άμεσα επιχειρώντας να σταματήσουν τη συμπλοκή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άγριος καβγάς μεταξύ δύο ανδρών ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (4/11) στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή μια θέση πάρκινγκ. Η διαφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων εξελίχθηκε σε συμπλοκή, ενώ περαστικοί και θαμώνες της περιοχής προσπάθησαν να τους χωρίσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rthess.gr, το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 17:00, στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας.

Η λεκτική αντιπαράθεση που κατέληξε σε… συμπλοκή

Το επεισόδιο ξεκίνησε από λεκτική αντιπαράθεση και δεν άργησε να κλιμακωθεί, με αποτέλεσμα οι άνδρες να πιαστούν στα χέρια.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, ενώ θαμώνες καταστημάτων και περαστικοί έσπευσαν να παρέμβουν, επιχειρώντας να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και να σταματήσουν τη συμπλοκή.

Δείτε βίντεο που δημοσίευσε το rthess.gr.

 

 

 

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