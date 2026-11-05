Θεσσαλονίκη: Άγριος καβγάς για μια θέση πάρκινγκ – Πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου – ΒΙΝΤΕΟ

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Άγριος καβγάς μεταξύ δύο ανδρών ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (4/11) στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή μια θέση πάρκινγκ. Η διαφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων εξελίχθηκε σε συμπλοκή, ενώ περαστικοί και θαμώνες της περιοχής προσπάθησαν να τους χωρίσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rthess.gr, το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 17:00, στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας.

Η λεκτική αντιπαράθεση που κατέληξε σε… συμπλοκή

Το επεισόδιο ξεκίνησε από λεκτική αντιπαράθεση και δεν άργησε να κλιμακωθεί, με αποτέλεσμα οι άνδρες να πιαστούν στα χέρια.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, ενώ θαμώνες καταστημάτων και περαστικοί έσπευσαν να παρέμβουν, επιχειρώντας να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και να σταματήσουν τη συμπλοκή.

Δείτε βίντεο που δημοσίευσε το rthess.gr.