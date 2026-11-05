Θεσσαλονίκη: Άγριος καβγάς για μια θέση πάρκινγκ – Πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου – ΒΙΝΤΕΟ

Άγριος καβγάς μεταξύ δύο ανδρών ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (4/11) στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή μια θέση πάρκινγκ. Η διαφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων εξελίχθηκε σε συμπλοκή, ενώ περαστικοί και θαμώνες της περιοχής προσπάθησαν να τους χωρίσουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του rthess.gr, το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 17:00, στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας.
Η λεκτική αντιπαράθεση που κατέληξε σε… συμπλοκή
Το επεισόδιο ξεκίνησε από λεκτική αντιπαράθεση και δεν άργησε να κλιμακωθεί, με αποτέλεσμα οι άνδρες να πιαστούν στα χέρια.
Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, ενώ θαμώνες καταστημάτων και περαστικοί έσπευσαν να παρέμβουν, επιχειρώντας να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και να σταματήσουν τη συμπλοκή.
Δείτε βίντεο που δημοσίευσε το rthess.gr.