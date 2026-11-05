Ελευθερία Σιφναίου: Πέθανε το πρώην μοντέλο – Το τελευταίο μήνυμα της φίλης της που έμεινε… αναπάντητο

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Θλίψη και οδύνη προκάλεσε στον χώρο του μόντελινγκ και όχι μόνο, η είδηση του θανάτου της Ελευθερίας Σιφναίου. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Facebook η καλή φίλη της, Άντζελα Τράνταλη. Τη συγκινητική ανάρτησή της συνόδευσε με μια κοινή φωτογραφία τους.

Οι δύο γυναίκες είχαν γνωριστεί στα πρώτα τους βήματα στον χώρο του μόντελινγκ και είχαν αναπτύξει μια στενή φιλία. Στην ανάρτησή της, η Άντζελα Τράνταλη αποκάλυψε ότι είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τη φίλη της την προηγούμενη Παρασκευή, χωρίς να λάβει απάντηση.

«Γνωριστήκαμε στην agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπές, βγαίναμε τα βράδια, χορεύαμε και γελάγαμε πολύ… Πάντα γελάγαμε πολύ… Μου έστειλες αυτό το Πολαρόιντ ένα βράδυ από τότε… Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες…Σου έστειλα μήνυμα “όλα οκ κορίτσι;”. Δεν είπες τίποτα σε κανέναν… Απίστευτη. Απίστευτο», έγραψε χαρακτηριστικά.