Κόρινθος: Χτύπησαν 81χρονο και άρπαξαν τα χρήματά του – Συνελήφθησαν 18χρονος και 46χρονη

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Σε δύο συλλήψεις για ληστεία με τη χρήση βίας σε βάρος ενός ηλικιωμένου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, το μεσημέρι της Τετάρτης (4/11) στην Κόρινθο.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Α3’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας πέρασαν χειροπέδες σε έναν 18χρονο και μία 46χρονη, που κατηγορούνται για ληστεία.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, χθες (4.11.2026) το μεσημέρι, στην Κόρινθο, οι δύο δράστες με την χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν χρήματα από έναν 81χρονο, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, αστυνομικοί της Α3’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, εντόπισαν τους δράστες τους συνέλαβαν.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε χρηματικό ποσό, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον 81χρονο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο, διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.