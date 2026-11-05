Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Για το 3 στα 3 με στόχο την οκτάδα

Δίχως την παραμικρή διάθεση… υποτίμησης (κάτι που επιβεβαίωσαν και τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου), αλλά με ξεκάθαρη πίστη και υψηλότατους δείκτες αυτοπεποίθησης, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτη (5/11, 22:00, Magenta Sport 4) στο ΟΑΚΑ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, αναζητώντας το 3Χ3 και τη συνέχιση της αψεγάδιαστης πορείας του στη διοργάνωση.

Η βουλγαρική ομάδα, δεν θυμίζει πλέον σε… πολλά το κλαμπ που απέκλεισε ο ΟΦΗ τον περασμένο Αύγουστο στα play off του Europa League, καθώς από τότε έχει κάνει σημαντικότατα βήματα προόδου και μετράει μόλις μία ήττα στη League Phase απ’ τη Μονακό.

Κι αυτό είναι κάτι στο οποίο στάθηκε σε μεγάλο βαθμό κι ο προπονητής του «τριφυλλιού» την Τετάρτη (4/11), θέλοντας να δείξει τον δείκτη της δυσκολίας του συγκεκριμένου αγώνα, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι για τους «πράσινους» να φτάσουν στην τρίτη σερί νίκη τους, να διασφαλίσουν ουσιαστικά την πρόκριση στα νοκ-άουτ κι από εκεί και πέρα να «ζυγίσουν» τα επόμενα βήματά τους για την πρώτη οκτάδα, που οδηγεί απευθείας στη φάση των «16», χωρίς ενδιάμεσο γύρο.

☘️ MATCHDAY ☘️

🆚 CSKA Sofia

🏆 UEFA Europa Conference League

🏟️ OAKA

🕗 22:00

📺 Magenta Sport 4 / ΑΝΤ1 #Panathinaikos #PAOFC #UECL https://t.co/IwQb6hiXcn — Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 5, 2026

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Νίστρουπ αναμένεται να κάνει ορισμένες αλλαγές, σε 3-4 θέσεις, θέλοντας να διατηρήσει τη «φρεσκάδα» και τα επίπεδα ενέργειας της ομάδας του. Συγκεκριμένα στο δεξί άκρο της άμυνας είναι πολύ πιθανό να πάρει φανέλα βασικού ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, με τους Στέφαν ντε Φράι, Ρικ φαν Ντρόνγκελεν και Γιώργο Κυριακόπουλο να συμπληρώνουν την αμυντική τετράδα μπροστά απ’ τον Ινιάκι Πένια.

Από εκεί και πέρα, στον άξονα αναμένεται να επιστρέψει ο Ιμράν Λούζα δίπλα στον Κινγκς Κάνγκουα που θα λείψει λόγω τιμωρίας απ’ τον κυριακάτικο (8/11, 17:30) αγώνα με τον Ηρακλή, ενώ θέση βασικού θα πάρει κι ο Βισέντε Ταμπόρδα δεξιά με τον Σαντίνο Αντίνο να παραμένει αριστερά. Σε ότι αφορά την επίθεση, ο Λιβάι Γκαρσία έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα, αντί του Ανδρέα Τεττέη πίσω απ’ τον Σίριλ Ντέσερς.

Την 23μελή αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας συγκροτούν οι Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Λούζα, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Ντέσερς.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λαπουχόφ, Παστόρ, Ιβάνοφ, Μαρτίνο, Ροντρίγκες, Ζορντάο, Έμπονγκ, Σένσι, Γκοντόι, Μπραϊμί, Πίττας.

Διαιτητής: Μοχάμεντ Αλ Χακίμ (Σουηδία), Βοηθοί: Μεχμέτ Τσουλούμ, Φρέντρικ Κλίβερ (Σουηδία), 4ος διαιτητής: Γιοακίμ Σαρς (Σουηδία), VAR: Πάβελ Μάλετς (Πολωνία), AVAR: Κόρνελ Πασκιέβιτς (Πολωνία).