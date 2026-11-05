Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης 84-73: «Λύγισε» στο ντέρμπι κορυφής και γνώρισε την πρώτη ήττα στο EuroCup

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Τέλος στο εντυπωσιακό νικηφόρο σερί του Άρη έβαλε η Χάποελ Ιερουσαλήμ, επικρατώντας με 84-73 στο Βελιγράδι, στο ντέρμπι κορυφής του πρώτου ομίλου του EuroCup. Οι Θεσσαλονικείς γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη διοργάνωση, έπειτα από οκτώ διαδοχικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υποχώρησε στο 5-1, ενώ οι Ισραηλινοί διατήρησαν το αήττητό τους, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 6-0.

Ο Άρης αγωνίστηκε χωρίς τον Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης έχασε τον Ματ Μόργκαν λόγω τραυματισμού στο 24ο λεπτό. Παράλληλα, η αποβολή του Νένο Ντιμιτρίεβιτς με πέντε φάουλ στο 26′ περιόρισε ακόμη περισσότερο τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν ξεκίνησαν καλά, επιτρέποντας στη Χάποελ να προηγηθεί με 8-0, ωστόσο αντέδρασαν και κατάφεραν να παραμείνουν κοντά στο σκορ. Με τους Ρόμπινσον-Ερλ και Μήτρου-Λονγκ να δίνουν λύσεις, έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο 40-35.

Στην τρίτη περίοδο ο Άρης συνέχισε να διεκδικεί τις πιθανότητές του, βρίσκοντας μάλιστα τον τρόπο να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Με πρωταγωνιστή τον Πουλιανίτη και σημαντικά περιφερειακά σουτ, μείωσε σε 57-56 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, όμως, η Χάποελ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και τις αμυντικές αδυναμίες των φιλοξενούμενων, διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το φινάλε. Η αποβολή του Μήτρου-Λονγκ, 1:38 πριν από τη λήξη, δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια του Άρη, που δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Πρώτος σκόρερ των Θεσσαλονικέων ήταν ο Άνταμ Μοκόκα με 13 πόντους, ενώ πέντε παίκτες της ελληνικής ομάδας ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με διψήφια συγκομιδή.

Για τους νικητές, ο Λόφτον Τζούνιορ σημείωσε 22 πόντους και ο Μίλτον πρόσθεσε 19, οδηγώντας επιθετικά τη Χάποελ.

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