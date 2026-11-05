Γερμανία: Πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 55 ετών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βαυαρίας Χούμπερτ Αϊβάνγκερ

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Νεκρός σε ηλικία 55 ετών εντοπίστηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βαυαρίας και υπουργός Οικονομίας του κρατιδίου, Χούμπερτ Αϊβάνγκερ.

Ο Γερμανός πολιτικός και επικεφαλής του κόμματος «Ελεύθεροι Ψηφοφόροι» (Freie Wähler) βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Βερολίνο, με τον θάνατό του να προκαλεί έντονη συγκίνηση στη γερμανική πολιτική σκηνή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, ο Αϊβάνγκερ βρισκόταν στη γερμανική πρωτεύουσα προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια των νέων γραφείων του κόμματός του. Ωστόσο, ακύρωσε την προγραμματισμένη παρουσία του, επικαλούμενος λόγους υγείας, και αντικαταστάθηκε από άλλο στέλεχος των «Ελεύθερων Ψηφοφόρων».

Όπως μεταδίδει το περιοδικό Focus, παρέμεινε στο ξενοδοχείο, ενώ αργότερα κατέστη αδύνατη η επικοινωνία μαζί του. Τελικά, εντοπίστηκε νεκρός στο δωμάτιό του.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε και η Εισαγγελία του Βερολίνου, χωρίς να δώσει αρχικά περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν είχαν γίνει γνωστά κατά τις πρώτες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Βερολίνου, η Εισαγγελία και η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου του Βαυαρού πολιτικού, «προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία και οι συνθήκες του θανάτου του και να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας».

«Ο ξαφνικός θάνατος του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ είναι μια απόλυτη τραγωδία. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι», δήλωσε ο πρωθυπουργός του κρατιδίου, Μάρκους Ζέντερ. Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης, Τζεμ Έζντεμιρ, η πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βαυαρίας, Ίλζε Άιγκνερ, η ομοσπονδιακή υπουργός Παιδείας, Κάριν Πρίεν, και η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), Άλις Βάιντελ.