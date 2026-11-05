Θρίλερ για τη δημαρχία του Λος Άντζελες: Προβάδισμα 2,25 μονάδων της Δημοκρατικής Νίθια Ράμαν έναντι της Κάρεν Μπας με καταμετρημένο το 63% των ψήφων

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Προβάδισμα 2,25 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της συνυποψήφιάς της, Κάρεν Μπας, καταγράφει η Δημοκρατική Νίθια Ράμαν στην εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία του Λος Άντζελες, με περίπου το 63% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί.

Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο υποψηφίων παραμένει αμφίρροπη, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται και το τελικό αποτέλεσμα δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που μεταδόθηκε, η επόμενη ανακοίνωση από το Λος Άντζελες αναμενόταν μεταξύ 19:00 και 20:00 τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ την Τετάρτη, δηλαδή από τη 01:00 έως τις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας.

BREAKING: In a tight race for mayor of Los Angeles, challenger Nithya Raman holds a slight lead over incumbent Karen Bass as of Wednesday morning, with more than 700,000 votes counted. https://t.co/johbjTce9k https://t.co/4M1gqToml0 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές και σε ποια μειώθηκαν τον Οκτώβριο του 2026 — KTLA (@KTLA) November 4, 2026

Την ίδια ώρα, αποτελέσματα ανακοινώθηκαν και σε άλλες σημαντικές δημοτικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ. Στην Ουάσινγκτον, η προοδευτική Δημοκρατική Τζανίς Τζορτζ επικράτησε στην εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία, ενώ στο Λέξινγκτον του Κεντάκι η Ρεπουμπλικανή Λίντα Γκόρτον εξασφάλισε νέα θητεία, επικρατώντας της Ράκελ Κάρτερ.

Η καταμέτρηση στο Λος Άντζελες αναμένεται να καθορίσει την τελική έκβαση μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής αναμέτρησης μεταξύ δύο Δημοκρατικών υποψηφίων.