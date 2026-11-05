Θρίλερ για τη δημαρχία του Λος Άντζελες: Προβάδισμα 2,25 μονάδων της Δημοκρατικής Νίθια Ράμαν έναντι της Κάρεν Μπας με καταμετρημένο το 63% των ψήφων

Προβάδισμα 2,25 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Δημοκρατική Νίθια Ράμαν έναντι της Κάρεν Μπας στη δημαρχία του Λος Άντζελες, με καταμετρημένο το 63% των ψήφων. Η αναμέτρηση παραμένει αμφίρροπη εν αναμονή νέων ανακοινώσεων αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκαν σημαντικές δημοτικές αναμετρήσεις στην Ουάσινγκτον και το Λέξινγκτον του Κεντάκι.

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Θρίλερ για τη δημαρχία του Λος Άντζελες: Προβάδισμα 2,25 μονάδων για τη Νίθια Ράμαν έναντι της Κάρεν Μπας με καταμετρημένο το 63% των ψήφων
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προβάδισμα 2,25 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της συνυποψήφιάς της, Κάρεν Μπας, καταγράφει η Δημοκρατική Νίθια Ράμαν στην εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία του Λος Άντζελες, με περίπου το 63% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί.
  • Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο υποψηφίων παραμένει αμφίρροπη, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται και το τελικό αποτέλεσμα δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί.
  • Σε άλλες σημαντικές δημοτικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ, η Τζανίς Τζορτζ επικράτησε στην Ουάσινγκτον, ενώ στο Λέξινγκτον του Κεντάκι η Λίντα Γκόρτον εξασφάλισε νέα θητεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προβάδισμα 2,25 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της συνυποψήφιάς της, Κάρεν Μπας, καταγράφει η Δημοκρατική Νίθια Ράμαν στην εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία του Λος Άντζελες, με περίπου το 63% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί.

Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο υποψηφίων παραμένει αμφίρροπη, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται και το τελικό αποτέλεσμα δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που μεταδόθηκε, η επόμενη ανακοίνωση από το Λος Άντζελες αναμενόταν μεταξύ 19:00 και 20:00 τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ την Τετάρτη, δηλαδή από τη 01:00 έως τις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, αποτελέσματα ανακοινώθηκαν και σε άλλες σημαντικές δημοτικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ. Στην Ουάσινγκτον, η προοδευτική Δημοκρατική Τζανίς Τζορτζ επικράτησε στην εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία, ενώ στο Λέξινγκτον του Κεντάκι η Ρεπουμπλικανή Λίντα Γκόρτον εξασφάλισε νέα θητεία, επικρατώντας της Ράκελ Κάρτερ.

Η καταμέτρηση στο Λος Άντζελες αναμένεται να καθορίσει την τελική έκβαση μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής αναμέτρησης μεταξύ δύο Δημοκρατικών υποψηφίων.

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