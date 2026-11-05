Champions League: Μυθική βραδιά για Δουβίκα και Κόμο με ιστορικό 9-1 επί της Λανς – Βρήκε δίχτυα και ο Καρέτσας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με ιστορικά σκορ, μεγάλες εκπλήξεις και πλούσιο θέαμα ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα της βραδιάς σημειώθηκε στη Γαλλία, όπου η Κόμο πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, συντρίβοντας εκτός έδρας τη Λανς με το εκκωφαντικό 9-1 και μετατρέποντας την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος σημείωσε τρία γκολ και μοίρασε μία ασίστ, δημιουργώντας το τρίτο τέρμα της ομάδας του, το οποίο πέτυχε ο Νίκο Πας.

Ο «Δούβι» έφτασε τα 6 γκολ στη διοργάνωση και ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ. Στη δεύτερη θέση, με 5 τέρματα, ακολουθούν ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Τρεζόλντι της Μπριζ.

Το 9-1 καταγράφεται ως ένα από τα πιο ευρεία σκορ στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας προηγούμενες νίκες με 8-0, ενώ συγκρίνεται με το εντυπωσιακό 9-2 της Μπάγερν επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ το 2024.

Ήττα-σοκ για τη Λίβερπουλ, νίκες για Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ

Στη δράση επέστρεψε και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, μετά το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε και εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή της νίκης της Ντόρτμουντ με 2-1 επί της Μπέτις.

Στην Κωνσταντινούπολη, η Φενέρμπαχτσε πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 3-2 επί της Λίβερπουλ, υποχρεώνοντας τους «κόκκινους» στην πρώτη τους ήττα έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι.

Η Μάντσεστερ Σίτι χρειάστηκε να δώσει μάχη μέχρι το τέλος, προκειμένου να φύγει με το τρίποντο από την έδρα της Λειψίας, επικρατώντας με 3-2, η Άρσεναλ πέρασε νικηφόρα από την Πράγα, επικρατώντας της Σλάβια με 2-1, ενώ η Πόρτο κυριάρχησε απέναντι στη Νάπολι και έφτασε σε μια άνετη νίκη με 4-1 στο «Ντραγκάο».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Τετάρτης (4/11):

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3

Λανς – Κόμο 1-9

Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ 3-2

Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι 2-3

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 1-2

Πόρτο – Νάπολι 4-1

Ντόρτμουντ – Μπέτις 2-1

Αϊντχόφεν – Κλαμπ Μπριζ 1-2

Βίκινγκ – Σαμπάχ 4-1

Η βαθμολογία: