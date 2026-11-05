CNBC: Το 61% των πολιτικών δωρεών του Ίλον Μασκ πήγε σε υποψηφίους που ηττήθηκαν

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που διέθεσε ο Ίλον Μασκ για τη στήριξη υποψηφίων και πρωτοβουλιών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ κατέληξε σε υποψηφίους που ηττήθηκαν, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC. Από το συνολικό ποσό των 474 εκατομμυρίων δολαρίων, τα 289 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 61%, κατευθύνθηκαν σε υποψηφίους που δεν επικράτησαν στην αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η υποστήριξη του Κεν Πάξτον για τη Γερουσία στο Τέξας με 212 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς ωστόσο να εξασφαλιστεί η νίκη.

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Διεθνή Νέα

Ίλον Μασκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που διέθεσε ο Ίλον Μασκ για τη στήριξη πολιτικών υποψηφίων στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ κατέληξε σε υποψηφίους που ηττήθηκαν, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC.
  • Από το συνολικό ποσό των 474 εκατομμυρίων δολαρίων, τα 289 εκατομμύρια (περίπου 61%) κατευθύνθηκαν σε υποψηφίους ή πρωτοβουλίες που κατέγραψαν ήττα στις κάλπες.
  • Μεταξύ αυτών, ο Μασκ διέθεσε 212 εκατομμύρια δολάρια στην εκστρατεία του Κεν Πάξτον για τη Γερουσία στο Τέξας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εξασφαλίσει τη νίκη.

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Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που διέθεσε ο Ίλον Μασκ για τη στήριξη πολιτικών υποψηφίων και πρωτοβουλιών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ κατέληξε σε υποψηφίους που δεν κατάφεραν να επικρατήσουν, σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων που παρουσίασε το αμερικανικό δίκτυο CNBC.

Συγκεκριμένα, από το συνολικό ποσό των 474 εκατομμυρίων δολαρίων που φέρεται να διέθεσε ο δισεκατομμυριούχος, τα 289 εκατομμύρια, ποσοστό περίπου 61%, κατευθύνθηκαν σε υποψηφίους ή πολιτικές πρωτοβουλίες που κατέγραψαν ήττα στην εκλογική αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου.

Ιδιαίτερα μεγάλο ήταν το ποσό που επένδυσε στην εκστρατεία του Κεν Πάξτον για τη Γερουσία στο Τέξας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CNBC, ο Μασκ διέθεσε 212 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξή του, χωρίς ωστόσο ο υποψήφιος να καταφέρει να εξασφαλίσει τη νίκη.

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