Λευκός Οίκος: «Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ ξανά κομμουνιστική χώρα»

Την αντικομμουνιστική εβδομάδα εγκαινίασε και επίσημα ο Λευκός Οίκος, ανακοινώνοντας μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι «η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ, μα ποτέ κομμουνιστική χώρα».

Η πρωτοβουλία έρχεται έπειτα από σχετική διακήρυξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επαναφέρει την αντικομμουνιστική ρητορική στο επίκεντρο της πολιτικής του ατζέντας, επιλέγοντας να αφιερώσει μία ολόκληρη εβδομάδα στην ιδεολογική αντιπαράθεση με έναν πολιτικό αντίπαλο που, τουλάχιστον σε επίπεδο κυβερνητικής εξουσίας, δεν βρίσκεται προ των πυλών της Ουάσινγκτον.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος προχωρά σε ανάλογη πρωτοβουλία. Το φετινό πρόγραμμα θυμίζει εκείνο του Νοεμβρίου 2025, όταν είχε ανακηρύξει αντίστοιχη εβδομάδα κατά του κομμουνισμού.