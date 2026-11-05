Λευκός Οίκος: «Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ ξανά κομμουνιστική χώρα»

Ο Λευκός Οίκος εγκαινίασε επίσημα την αντικομμουνιστική εβδομάδα, ανακοινώνοντας μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα. Η πρωτοβουλία ακολουθεί σχετική διακήρυξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επαναφέρει τη συγκεκριμένη ρητορική στο επίκεντρο της πολιτικής του ατζέντας. Η κίνηση συνδέεται με αντίστοιχη πρωτοβουλία του Νοεμβρίου 2025, όταν είχε ανακηρυχθεί παρόμοια εβδομάδα κατά του κομμουνισμού.

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Διεθνή Νέα

Λευκός Οίκος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αντικομμουνιστική εβδομάδα εγκαινίασε και επίσημα ο Λευκός Οίκος, ανακοινώνοντας μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι «η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ, μα ποτέ κομμουνιστική χώρα».
  • Η πρωτοβουλία έρχεται έπειτα από σχετική διακήρυξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επαναφέρει την αντικομμουνιστική ρητορική στο επίκεντρο της πολιτικής του ατζέντας.
  • Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος προχωρά σε ανάλογη πρωτοβουλία, καθώς το φετινό πρόγραμμα θυμίζει εκείνο του Νοεμβρίου 2025.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την αντικομμουνιστική εβδομάδα εγκαινίασε και επίσημα ο Λευκός Οίκος, ανακοινώνοντας μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι «η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ, μα ποτέ κομμουνιστική χώρα».

Η πρωτοβουλία έρχεται έπειτα από σχετική διακήρυξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επαναφέρει την αντικομμουνιστική ρητορική στο επίκεντρο της πολιτικής του ατζέντας, επιλέγοντας να αφιερώσει μία ολόκληρη εβδομάδα στην ιδεολογική αντιπαράθεση με έναν πολιτικό αντίπαλο που, τουλάχιστον σε επίπεδο κυβερνητικής εξουσίας, δεν βρίσκεται προ των πυλών της Ουάσινγκτον.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος προχωρά σε ανάλογη πρωτοβουλία. Το φετινό πρόγραμμα θυμίζει εκείνο του Νοεμβρίου 2025, όταν είχε ανακηρύξει αντίστοιχη εβδομάδα κατά του κομμουνισμού.

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