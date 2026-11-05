Λίβανος: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινό πλήγμα στον νότο – Προειδοποίηση Σαλάμ για κίνδυνο νέου πολέμου

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, το οποίο σημειώθηκε την Τετάρτη στην κοινότητα Καμπρίχα. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση αυτού του είδους από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στην περιοχή παραμένει εύθραυστη.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, το πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε δίκυκλο στην περιοχή, τραυματίζοντας ακόμη ένα άτομο.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευσε «δύο υπόπτους που παρατηρούσαν» τις κινήσεις Ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή Καμπρίχα, έξω από τη ζώνη που ελέγχουν οι ισραηλινές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο.

Εύθραυστη η αποκλιμάκωση – Σε εκκρεμότητα η συμφωνία

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, οι οποίες εντάθηκαν από τον Μάρτιο στο πλαίσιο της σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ, έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 4.300 ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Βηρυτού.

Παρά τη μείωση της έντασης των εχθροπραξιών από τα τέλη Ιουνίου, η εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου που επιτεύχθηκε υπό αμερικανική αιγίδα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παραμένει στάσιμη. Η συμφωνία προέβλεπε τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, υπό την προϋπόθεση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της ανάπτυξης του λιβανικού στρατού στον νότο.

Ωστόσο, οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να διατηρούν παρουσία σε εκτεταμένη περιοχή του νότιου Λιβάνου. Παράλληλα, οι λιβανικές αρχές καταγγέλλουν συστηματικές καταστροφές στην περιοχή, ενώ τον Σεπτέμβριο ισραηλινός βομβαρδισμός σε χωριό της περιφέρειας Ναμπατίγια είχε προκαλέσει τον θάνατο 13 ανθρώπων.

Κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιωτικούς στην παραμεθόρια περιοχή Χιάμ, ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διαμήνυσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν στη Χεζμπολάχ να δημιουργήσει τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή.

Προειδοποίηση του πρωθυπουργού του Λιβάνου για νέα πολεμική εμπλοκή

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, προειδοποίησε για τον κίνδυνο η χώρα να εμπλακεί εκ νέου σε έναν καταστροφικό πόλεμο, σε περίπτωση επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Χωρίς να κατονομάσει ευθέως τη Χεζμπολάχ, ο Σαλάμ απηύθυνε σαφές μήνυμα κατά της εμπλοκής του Λιβάνου σε περιφερειακές συγκρούσεις προς εξυπηρέτηση εξωτερικών συμφερόντων.

«Επαναλαμβάνω την προειδοποίησή μου για τους κινδύνους που θα συνεπαγόταν η εμπλοκή του Λιβάνου σε μια νέα άφρονα περιπέτεια προς εξυπηρέτηση εξωτερικών συμφερόντων», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα του «δεν θα αποδεχθεί να μετατραπεί ξανά σε θέατρο πολέμου άλλων».

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η χώρα έχει ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα από τις συγκρούσεις.

Η Χεζμπολάχ βρίσκεται στο επίκεντρο της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς πολιτικοί αντίπαλοί της την κατηγορούν ότι έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο με τις επιθέσεις της κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν.

Στο τραπέζι το ενδεχόμενο νέας επιχείρησης κατά του Ιράν

Οι ανησυχίες για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εντείνονται, καθώς τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα αναφέρονται στο ενδεχόμενο μιας νέας, σύντομης αλλά εντατικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Τα σχετικά σενάρια έρχονται στον απόηχο πολεμικών δηλώσεων από Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ενισχύοντας την αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα στην περιοχή.

Μέσα σε αυτό το εύθραυστο περιβάλλον, το νέο ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών, την ώρα που η Βηρυτός επιχειρεί να αποτρέψει μια νέα πολεμική εμπλοκή.