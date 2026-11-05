Συνάντηση κορυφής στο Βατικανό: Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υποδέχθηκε τον Μπομπ Ντίλαν – Τα συμβολικά δώρα και η αντισυμβατική εμφάνιση του τραγουδοποιού, δείτε φωτογραφίες

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' υποδέχθηκε στο Βατικανό τον τραγουδοποιό Μπομπ Ντίλαν σε μια ιδιωτική ακρόαση με έντονους συμβολισμούς, στο πλαίσιο της περιοδείας του καλλιτέχνη στην Ιταλία. Κατά τη συνάντηση αντάλλαξαν συμβολικά δώρα, με τον 85χρονο μουσικό να προσφέρει την αυτοβιογραφία του και τον ποντίφικα ένα ροζάριο, ενώ η εμφάνιση του Ντίλαν με κουκούλα παρέκαμψε το καθιερωμένο πρωτόκολλο ενδυμασίας. Η επαφή αυτή συμπίπτει με τις εντεινόμενες παρεμβάσεις του πάπα υπέρ της ειρήνης, ο οποίος έχει ήδη αξιοποιήσει στίχους του τραγουδοποιού σε βιβλίο του.

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Διεθνή Νέα

Συνάντηση κορυφής στο Βατικανό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ιδιαίτερη συνάντηση με έντονους συμβολισμούς φιλοξένησε το Βατικανό, καθώς ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υποδέχθηκε τον τραγουδοποιό Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία στο πλαίσιο περιοδείας του.
  • Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο 85χρονος καλλιτέχνης προσέφερε στον ποντίφικα ένα αντίτυπο της αυτοβιογραφίας του, με τίτλο «Chronicles: Volume One», ενώ ο πάπας τού χάρισε ένα ροζάριο.
  • Τα βλέμματα συγκέντρωσε και η εμφάνιση του θρυλικού τραγουδοποιού, ο οποίος διατήρησε την κουκούλα της μαύρης μπλούζας του ακόμη και κατά τη συνάντησή του με τον πάπα, επιλέγοντας ένα στιλ που απείχε αισθητά από το καθιερωμένο πρωτόκολλο ενδυμασίας του Βατικανού.

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Μια ιδιαίτερη συνάντηση με έντονους συμβολισμούς φιλοξένησε σήμερα το Βατικανό, καθώς ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υποδέχθηκε τον τραγουδοποιό Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία στο πλαίσιο περιοδείας του.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο 85χρονος καλλιτέχνης προσέφερε στον ποντίφικα ένα αντίτυπο της αυτοβιογραφίας του, με τίτλο «Chronicles: Volume One», ενώ ο πάπας τού χάρισε ένα ροζάριο, σύμφωνα με τον ιστότοπο Vatican News.

Η συνάντηση αποκτά συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο Λέων ΙΔ’ έχει ήδη αναφερθεί στο έργο του Αμερικανού μουσικού, χρησιμοποιώντας στίχους του στον πρόλογο του βιβλίου του για την ειρήνη, με τίτλο «Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift» («Αφοπλισμένη και αφοπλιστική: Η ειρήνη είναι δώρο»).

Το απόσπασμα προέρχεται από το αντιπολεμικό τραγούδι «Go Away You Bomb» του 1963, που αποδίδεται στον Ντίλαν, ο οποίος τιμήθηκε το 2016 με το Νομπέλ Λογοτεχνίας, αποτελώντας τον πρώτο τραγουδοποιό που έλαβε τη συγκεκριμένη διάκριση.

Τα βλέμματα, πάντως, συγκέντρωσε και η εμφάνιση του θρυλικού τραγουδοποιού, ο οποίος διατήρησε την κουκούλα της μαύρης μπλούζας του ακόμη και κατά τη συνάντησή του με τον πάπα, επιλέγοντας ένα στιλ που απείχε αισθητά από το καθιερωμένο πρωτόκολλο ενδυμασίας του Βατικανού.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λέων ΙΔ’ έχει εντείνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του υπέρ της ειρήνης και κατά των πολεμικών συγκρούσεων, θέσεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο τελευταίος είχε χαρακτηρίσει τον ποντίφικα «άσχετο» σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μετά τις επικρίσεις του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αναδεικνύοντας τη διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο ανδρών.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Μπομπ Ντίλαν συναντά έναν προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το 1997 είχε εμφανιστεί σε εκδήλωση για τη νεολαία στην Μπολόνια, παρουσία του τότε Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’.

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