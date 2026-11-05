Χουάντσο-Γιουλ: Αντάλλαξαν φανέλες μετά τη ματσάρα της Μαδρίτης σε μια όμορφη στιγμή αμοιβαίου σεβασμού

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Μια ξεχωριστή στιγμή εκτός παρκέ ακολούθησε τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 115-112 στην παράταση, με πρωταγωνιστές τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Σέρχιο Γιουλ.

Οι δύο Ισπανοί μπασκετμπολίστες συναντήθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης και αντάλλαξαν τις φανέλες τους, δείγμα του σεβασμού και της αναγνώρισης που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

Άλλωστε, οι δύο παίκτες έχουν συνυπάρξει στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, τη «Φούρια Ρόχα», έχοντας μοιραστεί σημαντικές κατακτήσεις με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας τους.