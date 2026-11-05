Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 112-115 (παρ.): Απόδραση από τη Μαδρίτη στην παράταση με μυθικό Ναν

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Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 115-112 στην παράταση και πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην ισπανική πρωτεύουσα.

Οι «πράσινοι» έδειξαν χαρακτήρα, άντεξαν στην πίεση των γηπεδούχων και, παρά το γεγονός ότι έχασαν σημαντικό προβάδισμα, βρήκαν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία, φεύγοντας με ένα τεράστιο διπλό.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, αναλαμβάνοντας την επιθετική ευθύνη όταν η μπάλα «έκαιγε».

Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Ματίας Λεσόρ, που έδωσε σημαντικές μάχες κοντά στο καλάθι, ενώ ο Κώστας Σλούκας οργάνωσε υποδειγματικά το παιχνίδι της ομάδας στο πρώτο μέρος.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, επέβαλε τον ρυθμό του και προηγήθηκε ακόμη και με 15 πόντους (23-38) στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Ρεάλ, ωστόσο, αντέδρασε, εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά των φιλοξενούμενων και μείωσε τη διαφορά, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 48-51.

Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Οι Μαδριλένοι παρέμειναν σε απόσταση αναπνοής, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί οριακά το προβάδισμα (71-73) στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Ναν πήρε την ομάδα στις πλάτες του, με διαδοχικά τρίποντα και προσωπικές ενέργειες, οδηγώντας τους «πράσινους» σε ένα σημαντικό προβάδισμα. Η Ρεάλ, όμως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 101-101, μόλις 0,9 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο η μάχη συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα στις καθοριστικές κατοχές, φτάνοντας στο σπουδαίο 115-112.

Μια νίκη με τεράστια αξία για το «τριφύλλι», που άλωσε τη Μαδρίτη σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, με τον Κέντρικ Ναν να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του σε μια πραγματική ευρωπαϊκή μπασκετική παράσταση.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 48-51, 71-73, 101-101, 112-115 (παρ.)