Γερμανία: Ο Μερτς δεν βλέπει αλλαγή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εκτίμησε ότι η ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στην εξωτερική πολιτική, καθώς ο πρόεδρος διαθέτει ισχυρή συνταγματική ισχύ ανεξάρτητα από το Κογκρέσο. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag, Άρμιν Λάσετ, προειδοποίησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει απρόβλεπτος και μπορεί να καταστεί ακόμη πιο επιθετικός στη διεθνή σκηνή.

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Διεθνή Νέα

Γερμανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εκτίμησε ότι η ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.
  • Ο Φρίντριχ Μερτς σημείωσε ότι αυτό που θα αλλάξει είναι ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού και των ενόπλων δυνάμεων, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέχει συνταγματικά ισχυρή θέση ώστε να λαμβάνει αποφάσεις σε μεγάλο βαθμό ανεξαρτήτως του κοινοβουλίου.
  • Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag, Άρμιν Λάσετ, προειδοποίησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να γίνει ακόμη πιο επιθετικός στη διεθνή σκηνή, όπου εξακολουθεί να έχει την εξουσία να διαμορφώνει τις εξελίξεις.

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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εκτίμησε ότι η ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.

«Ο Τραμπ κυβέρνησε τα τελευταία δύο χρόνια σε μεγάλο βαθμό παρακάμπτοντας το Κογκρέσο. Γιατί να αλλάξει αυτό τώρα;», διερωτήθηκε ο Μερτς μιλώντας νωρίτερα απόψε στο Συνέδριο του Οικονομικού Φόρουμ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

«Αυτό που θα αλλάξει είναι ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού και φυσικά ο σχεδιασμός για τις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά αυτό θα πάρει χρόνο», συμπλήρωσε ο Γερμανός καγκελάριος, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέχει, βάσει του Συντάγματος, τόσο ισχυρή θέση ώστε μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σε μεγάλο βαθμό ανεξαρτήτως του κοινοβουλίου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag, Άρμιν Λάσετ, δήλωσε από την πλευρά του ότι η μεγαλύτερη πρόκληση σε σχέση με τις ΗΠΑ παραμένει η απρόβλεπτη στάση του Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε ότι ο Τραμπ μπορεί να γίνει ακόμη πιο επιθετικός στη διεθνή σκηνή, καθώς σε αυτόν τον τομέα εξακολουθεί να έχει την εξουσία να διαμορφώνει τις εξελίξεις.

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