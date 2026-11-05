Γερμανία: Ο Μερτς δεν βλέπει αλλαγή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εκτίμησε ότι η ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.

«Ο Τραμπ κυβέρνησε τα τελευταία δύο χρόνια σε μεγάλο βαθμό παρακάμπτοντας το Κογκρέσο. Γιατί να αλλάξει αυτό τώρα;», διερωτήθηκε ο Μερτς μιλώντας νωρίτερα απόψε στο Συνέδριο του Οικονομικού Φόρουμ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

«Αυτό που θα αλλάξει είναι ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού και φυσικά ο σχεδιασμός για τις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά αυτό θα πάρει χρόνο», συμπλήρωσε ο Γερμανός καγκελάριος, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέχει, βάσει του Συντάγματος, τόσο ισχυρή θέση ώστε μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σε μεγάλο βαθμό ανεξαρτήτως του κοινοβουλίου.

The midterm election results came as no surprise to Germany’s Chancellor Merz. He said much of the outcome had been foreseeable. He pointed out the US president’s strong constitutional powers, arguing that Trump can continue to govern largely independently of Congress. https://t.co/IitlIFbEuv Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ανάπτυξη 1,9% φέτος και 2% το 2027 – Τι αναφέρει τον πληθωρισμό, τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης — DW Politics (@dw_politics) November 4, 2026

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag, Άρμιν Λάσετ, δήλωσε από την πλευρά του ότι η μεγαλύτερη πρόκληση σε σχέση με τις ΗΠΑ παραμένει η απρόβλεπτη στάση του Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε ότι ο Τραμπ μπορεί να γίνει ακόμη πιο επιθετικός στη διεθνή σκηνή, καθώς σε αυτόν τον τομέα εξακολουθεί να έχει την εξουσία να διαμορφώνει τις εξελίξεις.