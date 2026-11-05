Συγχαρητήρια Μαμντάνι στον Ελ-Σαγιέντ για τη νίκη του στο Μίσιγκαν: «Κέρδισαν οι καλοί»

Τη νίκη του Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης στο Μίσιγκαν χαιρέτισε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα και υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ο εκλεγμένος γερουσιαστής κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο Μαμντάνι χαρακτήρισε τη νίκη του Ελ-Σαγιέντ ιδιαίτερα σημαντική για μεγάλο αριθμό πολιτών, επισημαίνοντας ότι η εκλογική του επικράτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των ισχυρών οικονομικών πιέσεων και των σημαντικών χρηματικών ποσών που δαπανήθηκαν εναντίον του.

«Σημαίνει τόσα πολλά για τόσους πολλούς ανθρώπους. Το να βλέπεις αυτή τη νίκη, παρά όλα όσα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, είναι πραγματικά συναρπαστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης και συμπλήρωσε:

«Όπως είπε και ο ίδιος χθες το βράδυ, κέρδισαν οι καλοί».