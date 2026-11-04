Μάρκο Νίκολιτς μετά την ήττα της ΑΕΚ από την Ρεάλ Μαδρίτης: «Είμαι περήφανος και λυπημένος – Σηκώνουμε το κεφάλι και συνεχίζουμε»

Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε περήφανος για την εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την ήττα με 3-2 στην Allwyn Arena. Ο προπονητής της Ένωσης ευχαρίστησε τον Ζοσέ Μουρίνιο για τα θετικά του σχόλια και τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να αξιοποιήσει τις εμπειρίες από τέτοιους αγώνες για να βελτιώσει το επίπεδό της.

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Αθλητισμός

Μάρκο Νίκολιτς, ΑΕΚ, Ρεάλ Μαδρίτης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την ήττα με 3-2 στην Allwyn Arena, ενώ δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για την έκβαση της αναμέτρησης.
  • Ο προπονητής της Ένωσης ευχαρίστησε τον Ζοσέ Μουρίνιο για τα εγκωμιαστικά σχόλια σχετικά με την απόδοση της ομάδας του και στάθηκε στο ατυχές γκολ που δέχθηκε η ΑΕΚ στο φινάλε.
  • Υπογράμμισε ότι οι παίκτες του είναι μαχητές και τόνισε την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες από αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου για τη συνέχεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την ήττα με 3-2 στην Allwyn Arena, ενώ δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για την έκβαση της αναμέτρησης.

Ο προπονητής της Ένωσης ευχαρίστησε τον Ζοσέ Μουρίνιο για τα εγκωμιαστικά σχόλια σχετικά με την απόδοση της ομάδας του, αναφέρθηκε στο γκολ που δέχθηκε η ΑΕΚ στο τέλος του αγώνα και υπογράμμισε την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες από τις αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Είναι πολύ ωραίο να λέει ο Ζοσέ, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, τόσο ωραία λόγια. Είναι πολύ ευχάριστο και τον ευχαριστώ. Είναι ένας πραγματικός θρύλος. Έχω δύο δυνατά συναισθήματα. Είμαι περήφανος και λυπημένος.

Είμαι περήφανος για την εικόνα των φιλάθλων μας και επειδή κάναμε μια φανταστική εμφάνιση, όμως είμαι λυπημένος επειδή φάγαμε ένα ατυχές γκολ στο τέλος. Πρέπει να είμαστε περήφανοι και να κρατήσουμε τα καλά για τα επόμενα παιχνίδια. Δεν έχουμε χρόνο να είμαστε λυπημένοι. Σηκώνουμε το κεφάλι και συνεχίζουμε.

Είπα στους παίκτες μου ότι πρέπει να είναι υπερήφανοι και ευχαριστημένοι. Είναι μαχητές. Είναι λογικό να υπάρχει στενοχώρια. Παίζουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο κόντρα σε σπουδαίες ομάδες. Πρέπει να είμαστε περήφανοι. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες για το μέλλον και να ανεβάσουμε το επίπεδό μας».

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