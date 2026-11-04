Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: Εξιτήριο για τους 2 από τους 3 τραυματίες – «Επιτέθηκαν στους φοιτητές με τσεκούρια, στυλιάρια και ρόπαλα» – ΒΙΝΤΕΟ

Τα ιδιαίτερα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα σήμερα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, τόσο γιατί τα θύματα ήταν φοιτητές που απλώς συμμετείχαν σε συνέλευση, όσο και για την αγριότητα της επίθεσης των περίπου 50 εισβολέων, οι οποίοι φαίνεται πως χρησιμοποίησαν εκτός από ρόπαλα και στειλιάρια, μολότοφ αλλά και τσεκούρι.

Το αποτέλεσμα της βίαιης και αιματηρής εισβολής γύρω στις 12 το μεσημέρι ήταν τρεις τραυματίες φοιτητές, ο ένας πιο σοβαρά, καθώς παραμένει τραυματίας στο νοσοκομείο.

Οι μαρτυρίες προκαλούν σοκ:

«Πέταξαν μολότοφ σε έναν συμφοιτητή μας και κάηκε το παλτό του», περιέγραψε φοιτητής στην ΕΡΤ που βρέθηκε στο σημείο, ενώ άλλος τραυματίας ανέφερε ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων.

«Ένας με άρπαξε, με έριξε κάτω και μετά ήρθαν άλλοι οκτώ και άρχισαν να με χτυπούν με ρόπαλα. Ευτυχώς δεν μου έσπασαν κάτι, αλλά έχω πολλά αιματώματα στα χέρια και κουτσαίνω από το χτύπημα στο πόδι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες φοιτητών, δύο διαφορετικές ομάδες εισήλθαν στην Πανεπιστημιούπολη από διαφορετικά σημεία, η μία από την πύλη του Φυσικού και η άλλη από βοηθητική είσοδο του Μαθηματικού Τμήματος. Στη συνέχεια ενώθηκαν έξω από το αμφιθέατρο όπου διεξαγόταν η συνέλευση και εξαπέλυσαν την επίθεση.

«Επιτέθηκαν στους φοιτητές με τσεκούρια, στυλιάρια και ρόπαλα. Ο σκοπός τους είναι απλά η τρομοκρατία», ανέφεραν παρευρισκόμενοι.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Το σκηνικό ακραίας βίας εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (4/11) στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Περί τα 50 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν στον χώρο και επιτέθηκαν σε φοιτητές που συμμετείχαν σε γενική συνέλευση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φοιτητών, οι δράστες κινήθηκαν συντονισμένα σε δύο ομάδες. Η πρώτη εισήλθε από την πύλη του τμήματος Φυσικής, ενώ η δεύτερη πέρασε από βοηθητική είσοδο του Μαθηματικού. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν έξω από το αμφιθέατρο όπου διεξαγόταν εκείνη την ώρα η γενική συνέλευση και επιτέθηκαν αρχικά στα άτομα που περιφρουρούσαν τη διαδικασία.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα όταν οι συμμετέχοντες στη συνέλευση άκουσαν φωνές και θορύβους και βγήκαν για να δουν τι συμβαίνει. Τότε, σύμφωνα με τπληροφορίες, οι επιτιθέμενοι στράφηκαν και εναντίον τους, κραδαίνοντας κοντάρια, τσεκούρι και πετώντας μολότοφ.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τρία άτομα. Ο πρώτος είναι φοιτητής, του οποίου η μπλούζα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την έκρηξη βόμβας μολότοφ, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα.

Ο δεύτερος τραυματίας δέχθηκε χτυπήματα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, απέφυγε σοβαρότερο τραυματισμό χάρη σε κράνος που φορούσε εκείνη τη στιγμή.

Ο τρίτος τραυματισμός είναι και ο σοβαρότερος. Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, ο φοιτητής χτυπήθηκε αρχικά με την πίσω πλευρά τσεκουριού. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης η λαβή του εργαλείου μετατοπίστηκε, με αποτέλεσμα η λεπίδα να έρθει προς τα εμπρός και να προκαλέσει βαθύ τραύμα στο πόδι του θύματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς». Στη συνέχεια, οι δύο έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο ένας παραμένει για προληπτικούς λόγους για νοσηλεία στην πλαστική χειρουργική, καθώς φέρει εγκαύματα από μολότοφ.

Καταδικάζει το υπουργείο Παιδείας και απευθύνει ερωτήματα στο ΕΚΠΑ

Το υπουργείο Παιδείας καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός ότι μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας βιώνουν συνθήκες βίας και φόβου στον χώρο των σπουδών τους. Παράλληλα, ζήτησε έγγραφη ενημέρωση από την Πρυτανεία για τον αριθμό των τραυματιών, τις πρώτες βοήθειες που παρασχέθηκαν, τις ενέργειες της φύλαξης και τα μέτρα που θα ληφθούν για την ασφάλεια των φοιτητών.

«Η βία στο πανεπιστήμιο προσβάλλει την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και στρέφεται ευθέως κατά του δικαιώματος των φοιτητών να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού», ανέφερε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

«Είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν», καταλήγει η ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων και θα εξακριβώσουν τι συνέβη.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η πολιτική ηγεσία ζήτησε από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ άμεση έγγραφη ενημέρωση για τα ακόλουθα:

– Εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και ποιος είναι ο αριθμός των τραυματιών.

– Εάν παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

– Πότε ενημερώθηκε η φύλαξη του Ιδρύματος και σε ποιες ενέργειες προχώρησε.

– Ποια μέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών και με ποιον τρόπο θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

Σε αυστηρό τόνο ήταν και η ανακοίνωση της διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία καταδίκασε τη «δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών» στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών και ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν και να οδηγήσουν τους δράστες ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΚΠΑ

Για «δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών», κάνει λόγο ανακοίνωση της διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπογραμμίζοντας ότι «η βία δεν έχει θέση πουθενά και πολύ περισσότερο σε χώρους εκπαίδευσης όπως τα πανεπιστήμια».

Η διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδίκασε την επίθεση, οποία είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών και ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και ότι αναμένει από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «να οδηγήσουν άμεσα τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη».

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Στα θέματα ασφάλειας και προστασίας των φοιτητών και του προσωπικού παραμένουμε ανυποχώρητοι. Το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστήμιό μας εκκενώθηκαν δεκάδες κατειλημμένοι χώροι, οι οποίοι επέστρεψαν στους φοιτητές και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου καλύπτοντας ανάγκες εκπαιδευτικές και λειτουργικές.

Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους τραυματίες φοιτητές και σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ συνδράμουμε με κάθε τρόπο στην ταχεία ανάρρωση τους. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο».

Την ίδια ώρα, φοιτητικοί σύλλογοι συνδέουν την επίθεση με τις επικείμενες κινητοποιήσεις για τη συμπλήρωση 53 ετών από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού του φοιτητικού κινήματος.

ΚΝΕ: Μαφιόζικη επίθεση από ομάδα που δεν έχει σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους

Σε ανακοίνωσή του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν την Τετάρτη στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ, το γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ τονίζει τα εξής:

«Καταγγέλλουμε τη μαφιόζικη επίθεση εναντίον της παράταξης ΕΑΑΚ, στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τους Φοιτητικούς Συλλόγους.

Τέτοιες ενέργειες όχι μόνο είναι ξένες προς τη δράση του φοιτητικού κινήματος, αλλά ρίχνουν και νερό στον μύλο της κρατικής καταστολής, τροφοδοτούν τα διακηρυγμένα σχέδια κυβέρνησης και ΕΕ για ένταση του αυταρχισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι τέτοιου είδους ενέργειες -για ακόμα μια φορά- εκτυλίσσονται λίγο πριν τον αγωνιστικό εορτασμό της 53ης επετείου του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου και σε μια περίοδο που φουντώνουν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις της νεολαίας στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη.

Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα θα δώσει απάντηση με τη μαζική συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών στις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών».

ΠΑΣΠ: Καταδικάζουμε κάθε πρακτική εκφοβισμού, βίας και μπαχαλοποίησης

Διαψεύδει κατηγορηματικά η Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη (ΠΑΣΠ) δημοσιεύματα που, όπως αναφέρει, κάνουν λόγο για εμπλοκή μελών της παράταξης σε επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου που ανήρτησε η ΠΑΣΠ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ως Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη διαψεύδουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εμπλοκή μελών της παράταξης σε επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Η συντηρητική κυβερνητική πολιτική επιχειρεί να περιορίσει την ελεύθερη πολιτική δράση στα πανεπιστήμια και αντιμετωπίζει τις φοιτητικές κινητοποιήσεις με κατασταλτικές πρακτικές. Σε αυτή τη συγκυρία, η διασπορά ανακριβών ειδήσεων που υπονομεύουν τις συλλογικές διεκδικήσεις για τη φοιτητική καθημερινότητα και την οργάνωση του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου, ενός διαχρονικού συμβόλου δημοκρατίας και συμμετοχής, θα μας βρει απέναντι.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν την πολιτική διαδρομή μας και τις αρχές που πρεσβεύουμε από την ίδρυσή μας το 1974. Υπερασπιζόμαστε σταθερά τον δημοκρατικό διάλογο και την υγιή αντιπαράθεση εντός των συλλόγων. Πιστεύουμε σε συλλόγους ανοιχτούς, μαζικούς και δημοκρατικούς, όπου οι διαφορετικές απόψεις εκφράζονται με επιχειρήματα. Καταδικάζουμε κάθε πρακτική εκφοβισμού, βίας και μπαχαλοποίησης.

Κάθε συκοφαντία μάς πεισμώνει ακόμη περισσότερο να δώσουμε τους αγώνες μας για ένα σύγχρονο και ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών και των φοιτητριών στα ΑΕΙ της χώρας».

ΣΥΡΙΖΑ: Οι τραμπουκισμοί, οι οργανωμένες επιθέσεις και η επιβολή διά της βίας δεν αποτελούν πολιτική αντιπαράθεση

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταδικάζοντας «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βίαιη επίθεση που σημειώθηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών».

Όπως υπογραμμίζουν από την Κουμουνδούρου, «οι τραμπουκισμοί, οι οργανωμένες επιθέσεις και η επιβολή διά της βίας δεν αποτελούν πολιτική αντιπαράθεση. Είναι πρακτικές εκφοβισμού που προσβάλλουν ευθέως τη δημοκρατική λειτουργία του πανεπιστημίου. Καμία πολιτική διαφωνία, καμία ιδεολογική αντιπαράθεση δεν δικαιολογεί τη βία. Οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι συλλογικές διαδικασίες και η ελεύθερη πολιτική έκφραση είναι η καρδιά του φοιτητικού κινήματος. Όποιος τα υποκαθιστά με τη βία στρέφεται εναντίον τους».

«Τέτοιες ενέργειες λειτουργούν ως το καλύτερο άλλοθι για όσους επιδιώκουν να παρουσιάσουν τα πανεπιστήμια ως χώρους ανομίας και να επιβάλουν ένα όλο και πιο αυταρχικό πλαίσιο ελέγχου και καταστολής. Η βία δεν μπορεί να γίνεται εργαλείο πολιτικής εκμετάλλευσης ούτε πρόσχημα για την περιστολή δικαιωμάτων. Η αντιμετώπισή της απαιτεί σαφή καταδίκη, προστασία των φοιτητών και σεβασμό στη δημοκρατική αυτονομία της πανεπιστημιακής κοινότητας», συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Λίγες ημέρες πριν από την επέτειο του Πολυτεχνείου, η υπεράσπιση της δημοκρατίας στα πανεπιστήμια αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το Πολυτεχνείο είναι η ιστορική παρακαταθήκη ενός φοιτητικού κινήματος που αντιστάθηκε στη δικτατορία, διεκδίκησε ελευθερία και δημοκρατία και άλλαξε την ιστορία της χώρας».

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει: «Υπερασπιζόμαστε ένα πανεπιστήμιο ελεύθερο, δημοκρατικό, με ισχυρούς φοιτητικούς συλλόγους, συλλογικές διαδικασίες και μαζικούς αγώνες».