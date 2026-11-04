Η Μαρία Κίτσου επιστρέφει στην tv

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Μία ξεχωριστή τηλεοπτική εμφάνιση θα κάνει η ηθοποιός Μαρία Κίτσου και μάλιστα σε ρόλο έκπληξη.

Η αγαπημένη ηθοποιός Μαρία Κίτσου πρόκειται να πραγματοποιήσει μια εκρηκτική εμφάνιση στη σειρά του Alpha “Φόνοι στο καμπαναριό” αφού θα υποδυθεί τη Βικτωρία, ιδιοκτήτρια ενός οίκου ανοχής.

Το επεισόδιο θα προβληθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 21:00 και προβλέπεται άκρως απολαυστικό.

Στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον Άγγελο, ο Σοφιανός και ο Τσακαλάκης οδηγούνται σε ένα μέρος που σίγουρα δεν περίμεναν!

Εκεί, θα συναντήσουν τη Βικτωρία, μία γυναίκα που αναμένεται να τους βάλει σε νέες περιπέτειες, προσθέτοντας ακόμη μία απρόβλεπτη πινελιά στην ήδη απολαυστικά ανατρεπτική ιστορία.

Με τη Μαρία Κίτσου να προσθέτει τη δική της ξεχωριστή ερμηνευτική σφραγίδα, οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» συνεχίζουν να συνδυάζουν το μυστήριο με το χιούμορ, αποδεικνύοντας πως κάθε νέα συνάντηση μπορεί να κρύβει μια έκπληξη!

Τι θα δούμε την Παρασκευή

Επεισόδιο 7: Η ανακάλυψη που έκαναν οι μοναχές μας τις οδηγεί να καταστρώσουν ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο, που θα στείλει την Αγαθονίκη κατευθείαν στο στόμα του λύκου.

Ο Σοφιανός κι ο Τσακαλάκης, έχοντας εντοπίσει κάμερα στον δρόμο του βεστιαρίου, ζουν μία απ’ τις πιο αμήχανες στιγμές της έρευνάς τους, όταν αναγκάζονται να επισκεφτούν το «μαγαζί» της Βικτωρίας.

Και ενώ οι μοναχές προσεύχονται για την ασφάλεια της Αγαθονίκης, εκείνη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον μόνο άνθρωπο που δεν έπρεπε να συναντήσει…

Δείτε εδώ το trailer: