Μια Γυναίκα: Η Μαρίνα αρνείται να πεθάνει

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Όταν η Μαρίνα μαθαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της δηλώνει στο γιατρό της ότι πρέπει να ζήσει για τα παιδιά της, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Μια γυναίκα” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Ο Κωστής κι η Ελισάβετ μαζεύουν την Εύα απ’ την αστυνομία. Η Ελισάβετ της επιτίθεται και τη διώχνει απ’ το αυτοκίνητο.

Συγκρούονται έντονα οι τρεις τους. Η Μαρίνα δικαιολογείται στα παιδιά για την νυχτερινή απουσία της στο νοσοκομείο, ενώ η Ελισάβετ κατηγορεί τον εαυτό της για τα λάθη της.

Τα παιδιά περνούν ωραία με τον Μάρκο που τα φροντίζει και τηρεί όλες τις οδηγίες της Μαρίνας.

Η Εύα βασανίζεται από ενοχές για το θάνατο του Νίκου. Η Ξένια ενοχλείται απ’ το συνεχές ενδιαφέρον του Γιάννη για τη Μαρίνα. Η Μαρίνα νιώθει αδιέξοδο όταν συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της.

Κυριάκος δίπλα της, αποφασισμένος να τη στηρίξει.

Η Μαρίνα μιλά στην Ελένη για το θέμα της φύλαξης των παιδιών κατά τη νοσηλεία της. Εκείνη επιμένει, πως πρέπει να μιλήσει στη μητέρα της.

Ο Κωστής επιστρέφει προσβεβλημένος τον ανώνυμοι φάκελο με τα χρήματα στον Σταύρο, που τα αρνείται, αφού δεν τα έστειλε εκείνος.

Σχέσεις στα άκρα…

Παιχνίδια με τα παιδιά

Ο Κωστής δεν μπορεί να καταλάβει

Η Μαρίνα σε αδιέξοδο

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