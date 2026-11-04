Κόντρα Ανδρουλάκη με Πιερρακάκη: «Έχει λιώσει η καραμέλα της συναίνεσης» – «Μην γίνεστε Λαφαζάνης για να βγείτε στον Τσίπρα από τα αριστερά»

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Πιερρακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να σημειώνει ότι «η καραμέλα της συναίνεσης έχει λιώσει» και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να επισημαίνει ότι οι προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη, τινάζουν την μπάγκα στον αέρα και αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε».

Ανδρουλάκης: «Καμία συναίνεση δεν θέλετε, όλα είναι επικοινωνιακά παιχνίδια»

Στη δευτερολογία του στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους στον υπουργό Οικονομικών, ο οποίος σχολίασε από το βήμα της Βουλής με αιχμές την ομιλία του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ζητώντας από το ΠΑΣΟΚ να δείξει συναίνεση.

«Κύριε Υπουργέ, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Είπατε ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά την εποχή των ανέξοδων υποσχέσεων. Ναι, είναι έτσι. Μόνο που αυτή η εποχή ήταν η εποχή της Νέας Δημοκρατίας, που οδήγησε τη χώρα να έχει 15,5% έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Μπορεί να μην το θυμάστε, γιατί ήσασταν τότε στο ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, προσέξτε. Λέτε ότι εμείς προτείναμε -ψευδώς μάλιστα το λέτε, το λέω έτσι καθαρά, ψευδώς- ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει να μπορεί ο δανειολήπτης να αγοράσει το δάνειό του, στην τιμή που το πήρε το fund. Ουδέποτε το ΠΑΣΟΚ πρότεινε αυτό. Εμείς τι προτείνουμε; Το δικαίωμα προαίρεσης. Δηλαδή να μπορεί να έχει αυτό το δικαίωμα ο δανειολήπτης, σίγουρα όχι στην τιμή που το πήρε το fund γιατί αγοράζει εκατοντάδες χιλιάδες δάνεια. Αλλά σε μία τιμή, που θα έχει να κάνει με το πόσο που έχει αποπληρώσει, με το ποιες είναι οι εγγυήσεις του και όχι να τον αφήνουμε να τον εκβιάζουν κάτω από το τραπέζι οι εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, θέλοντας να βγάλουν πολύ περισσότερα από αυτά που αντέχει, με αποτέλεσμα να έχουμε χιλιάδες ανθρώπους σε δεινή κατάσταση» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Άρα, όταν μιλάτε για τις προτάσεις μας, να είστε συγκεκριμένους».

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: «Τώρα είπατε για συναίνεση. Μα, είναι προφανές. Αυτά που έχουμε προτείνει και τα φέρατε, θα τα ψηφίσουμε. Εμείς δεν είμαστε όπως εσείς, που τότε που ήσασταν αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «από εδώ και πέρα δεν ξαναψηφίζουμε τίποτα». Τα ξεχνάτε; Εμείς λέμε: ό,τι προτείνουμε και βοηθά την κοινωνία και την προστατεύει, το στηρίζουμε. Δηλαδή, πρόστιμα στα funds. Ναι, αλλά και κανόνες όμως, που, όταν τους παραβιάζουν, πληρώνουν τα πρόστιμα αυτά. Όχι μόνο πρόστιμα, τα 500 εκατομμύρια. Και κανόνες. Ενημέρωση του δανειολήπτη. Το είπαμε, πρέπει να γίνει. Εξωδικαστικός μηχανισμός 3%. Ναι. Τα υπόλοιπα καλά, λοιπόν, που λέμε εμείς, θα τα στηρίξετε; Γιατί δεν καταλαβαίνω αυτό το είδος της συναίνεσης. Τι είδους συναίνεση είναι αυτή; Αυτά που εμείς προτείνουμε στην πρόταση νόμου για τα οποία διψά η κοινωνία, εσείς θα τα στηρίξετε; Γιατί, μέχρι σήμερα, άλλα πράγματα έχουμε δει ως συναίνεση. Μας λέτε στη συνταγματική αναθεώρηση να αλλάξουμε το άρθρο 86. Και να λέμε ναι, συμφωνούμε. Εμείς προτείνουμε να φεύγει από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία η δυνατότητα να απαγορεύει στη δικαιοσύνη τον έλεγχο στον Υπουργό, και, ενώ λέτε ότι συμφωνείτε να αλλάξει, εσείς θέλετε να μείνει στην πλειοψηφία η δυνατότητα να απαγορεύει στη δικαιοσύνη να ελέγχει τον Υπουργό. Άρα, ποια είναι αυτή η συναίνεση;».

«Συναίνεση πού; Στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης; Που είπαμε να φύγει από τον Πρωθυπουργό για να έχουμε διάκριση των εξουσιών, και εσείς την κρατήσατε στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα πάλι στον Πρωθυπουργό;» συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Μην εξαπατάτε τον ελληνικό λαό».

«Στο θέμα της προστασίας των παιδιών μας από την τοξικότητα των social media, εμείς προτείναμε τον ευρωπαϊκό δρόμο, ώστε να υπάρχει απαγόρευση έως την ηλικία των 13 ετών και από τα 13 έως τα 15 ειδική ρύθμιση, όπως στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Είπατε όχι και κάνατε ρύθμιση αλά τούρκα; Ποια συναίνεση; Συναίνεση που; Στο ιδιωτικό χρέος που αρνείστε να φέρετε προς συζήτηση την πρόταση νόμου που καταθέσαμε για να αξιολογήσουν οι πολίτες ποιος θέλει προστασία του δανειολήπτη, πραγματικές 120 δόσεις, πρόστιμα και πλαίσιο διαφάνειας στις διαδικασίες; Ποια, λοιπόν, συναίνεση; Η καραμέλα της συναίνεσης έχει λιώσει. Καμία συναίνεση δεν θέλετε. Όλα είναι επικοινωνιακά παιχνίδια», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Μη μας κουνάτε το δάχτυλο»

«Και, επειδή μας επικρίνατε ότι σας χαρακτηρίζουμε ανάλγητους, θεωρείτε ότι δεν είναι ανάλγητος αυτός που δίνει τη δυνατότητα στα funds να αποφασίζουν ποιος είναι ο καλόπιστος δανειολήπτης και όχι η ελληνική δικαιοσύνη; Δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίζατε εσείς ως αντιπολίτευση τη ρύθμιση που ορίζει ότι δεν θα αποφασίζει η δικαιοσύνη ποιος είναι κακόπιστος ή καλόπιστος δανειολήπτης αλλά θα το αποφασίζει το fund και η εταιρεία διαχείρισης; Αυτό για εμάς είναι το άρθρο 23. Που αποδεικνύει ότι φέρατε ένα νόμο με πολύ λίγα πράγματα από όσα προτείνουμε, και ταυτόχρονα με σημαντικά στοιχεία που υπηρετούν τα προνόμια των funds. Για αυτό και 7,5 χρόνια δεν κάνατε τίποτα. Οπότε, μη μας κουνάτε το δάχτυλο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας με την επισήμανση: «Όταν 7,5 χρόνια παρακολουθείς μια κοινωνία να βυθίζεται στα χρέη, στην απελπισία, στους εκβιασμούς από τις εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων και έρχεσαι στο παρά πέντε της διακυβέρνησής σου να κάνεις πολύ λίγα πράγματα, τότε μόνο κοινωνική ενσυναίσθηση δεν έχεις. Έχεις αναλγησία. Και για αυτό σας κατηγορούμε με πολλά επιχειρήματα».

Πιερρακάκης: «Η συναίνεση για να διαμορφωθεί δεν μπορεί να περιλαμβάνει Μουντιαλικούς όρους»

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει πληρώσει πολύ ακριβά την εποχή που οι εύκολες υποσχέσεις παρουσιάζονταν ως οικονομική πολιτική. Δική μας ευθύνη είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε να επιστρέψει η χώρα εκεί».

Αναφερόμενος στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τόνισε ότι «η συναίνεση για να διαμορφωθεί, η συζήτηση που αναπτύσσεται δεν μπορεί να περιλαμβάνει Μουντιαλικούς όρους και χαρακτηρισμούς περί άτακτης υποχώρησης, οπισθοχωρήσεις κ.λ.π. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε ό,τι γίνεται για τους ανθρώπους που μας βλέπουν, όλα τα άλλα είναι πολιτικό παιχνίδι».

Αναφορικά με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ είπε ότι «σχετικά με την πρώτη κατοικία αυτό που ζητάτε από τον πολίτη, εάν την διαβάσετε προσεκτικά, είναι να πτωχεύσει για να σώσει το σπίτι του. Εμείς του δίνουμε την δυνατότητα σήμερα αυτό να το κάνει μέσα από τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Έναν μηχανισμό που κάποια στελέχη σας κατακρίνουν, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες προσφεύγουν σε αυτό». Ο κ. Πιερρακάκης κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη «ουδέτερα και όχι πολιτικά να πει ποιο από τα δύο σας φαίνεται πιο προστατευτικό και λογικό».

Σχετικά με την εξαγορά των δανείων από οφειλέτες στην τιμή που τα απέκτησαν τα funds, o υπουργός παρατήρησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως αυτή είναι μια πρόταση που κανένας δεν θα παραμείνει ως συνεπής δανειολήπτης. Δεν είναι εφαρμόσιμο γιατί θα έχει επιπτώσεις στον τραπεζικό δανεισμό».

Μιλώντας για τις Επιτροπές «κουρέματος οφειλών» που ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης ο υπουργός είπε ότι σήμερα, ενώ έχουμε ένα μηχανισμό με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και αλγόριθμους εσείς θέλετε να φτιάξετε Επιτροπές!».

Στην ερώτηση γιατί το σταθερό επιτόκιο που θεσπίζεται του 3% για οφειλές μέσα εξωδικαστικού μηχανισμούς και όχι ένα τέτοιο χαμηλό επιτόκιο και στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπαίνουν οι ευάλωτοι και η μεσαία τάξη. Είναι πολύ λογικό το κίνητρο του κουρέματος να είναι μεγαλύτερο για τον φτωχό από τον πλούσιο.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, είπε ο υπουργός «τινάζουν την μπάγκα στον αέρα». Ρώτησε ευθέως τον κ. Ανδρουλάκη «πώς είναι δυνατόν σήμερα να μην ψηφίσετε πράγματα που οι ίδιοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μας ζητούσαν με ερωτήσεις και τροπολογίες που καταθέτατε;» και σημείωσε «όταν μας ζητούσατε αυτές τις αλλαγές τις θεωρούσατε αναγκαίες, τώρα που τις φέρνουμε τις λέτε δευτερεύουσες και ότι δεν αλλάζει τίποτα και είμαστε ανάλγητοι».

Ο υπουργός αμφισβήτησε τα στοιχεία για το ιδιωτικό χρέος που επικαλέστηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Μην γίνεστε Λαφαζάνης για να βγείτε στον Τσίπρα από τα αριστερά»

Σχετικά με όσα του ανταπάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε πως «σ’ ένα τμήμα της τροπολογίας σας υπάρχουν πράγματα που μπορεί να συμφωνήσουμε, αλλά σε ένα άλλο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, είναι Τσίπρας. Και μην γίνεστε Λαφαζάνης για βγείτε στον Τσίπρα από τα αριστερά. Υπάρχει μια υπερβολή σε όλο αυτό το πράγμα. Σχετικά με την ΑΑΔΕ και την φοροδιαφυγή είπε ότι η εποχή που στους τίτλους σε όλη την Ευρώπη ήταν ότι «η Ελλάδα είναι το βασίλειο της φοροδιαφυγής» αυτός σήμερα δεν υπάρχει. Η ΑΑΔΕ έχει καταφέρει και έχει πιάσει πάνω από 2 δισ. ευρώ φοροδιαφυγή και όλα βγαίνουν στο φως».

Αναφορικά με το ύψος του ΦΠΑ, ο υπουργός είπε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ότι «η οικονομική πολιτική είναι επιλογές. Το να μειώνεις όλους τους φόρους είναι καλό» και σημαντικό είναι να ελαφρύνεις εκείνους που φτάνουν καλύτερα στους πολλούς. Εσείς τάζετε τα πάντα σε όλους. Αυτό είναι λαϊκισμός».

Απαντώντας στην προσωπική επίθεση που του άσκησε ο κ. Ανδρουλάκης, είπε «σας κατανοώ, μου κάνετε την ίδια επίθεση κάθε φορά. Αλλά και εγώ θα σας επαναλάβω το ίδιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ και 10 χρόνια ανήκω σε μια παράταξη ευρωπαϊκή, μεταρρυθμιστική, που έχει το βλέμμα στραμμένο το μέλλον και όχι στο παρελθόν. Και εάν αναζητάτε υπεύθυνο γιατί εσείς διεκδικείτε την δεύτερη ή την τρίτη θέση στις εκλογές, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί την τρίτη τετραετία διακυβέρνησης, μην κοιτάτε εμένα. Πηγαίνετε στον κοντινότερο καθρέφτη».

Ανδρουλάκης: Συναίνεση είναι να συμφωνούμε στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε ξανά τον λόγο για να απαντήσει στον Κυριάκο Πιερρακάκη. «Γίναμε και «Λαφαζάνηδες» σήμερα. Προσέξτε, φοβερά πράγματα! Γίναμε και «Λαφαζάνηδες». Μάλλον ξεχνάτε ποιοι πήγαν να σπρώξουν την Ελλάδα στη δραχμή. Και, σίγουρα, δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτοί που εκπροσωπείτε σήμερα, κύριε Πιερρακάκη. Όχι αυτή η παράταξη. Αυτοί που σήμερα εκπροσωπείτε είναι αυτοί που πήγαν να σπρώξουν την Ελλάδα το 2009 και το 2012 στη δραχμή και σήμερα το παίζετε υπεύθυνη δύναμη. Έχουμε θεσμική μνήμη, το έχω πει πολλές φορές», είπε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στα περί συναίνεσης, τόνισε πως «συναίνεση γίνεται σε αυτά που θέλει η κοινωνία. Και εγώ ρωτώ σήμερα, όχι εσάς, τους Έλληνες: Τι ήθελαν οι Έλληνες στο Σύνταγμα; Να μπορεί ο Γεωργιάδης να λέει «έχω 157 βουλευτές, δεν μας ελέγχει κανείς» ή αυτό που λέω εγώ «όσους και να ‘χεις, θα σε ελέγξει η δικαιοσύνη», κύριε Υπουργέ; Για να ρωτήσουμε την κοινωνία. Με τι συναινεί; Με αυτό που είπατε εσείς ή με αυτό που προτείναμε εμείς; Με τι συναινεί η κοινωνία; Με το να επιλέγει την ηγεσία του Αρείου Πάγου ο Πρωθυπουργός και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή ένα διευρυμένο δικαστικό σώμα, οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι πρυτάνεις και βουλευτές όλων των κομμάτων; Με τι συμφωνεί και συναινεί η κοινωνία; Με αυτό που προτείνουμε εμείς ή αυτό που θέλετε εσείς; Σε τι συναινούν οι γονείς; Στην οριζόντια απαγόρευση αλά τούρκα πρόσβασης στα social media; Ή με όρους ηλικιακούς και ωριμότητας, όπως λένε οι παιδοψυχολόγοι; Με τι συναινεί η κοινωνία; Με αυτό που λέμε εμείς για την προστασία των παιδιών μας ή με αυτό που κάνατε εσείς;» και πρόσθεσε: «Άρα, η συναίνεση δεν είναι να συμφωνούμε σε αυτά που προτείνετε. Ούτε εσείς να συμφωνείτε σε αυτά που προτείνουμε εμείς. Συναίνεση είναι να συμφωνούμε στις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, τις οποίες περιφρονείτε σταθερά».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του «Χωριάτικου», σημειώνοντας πως «δεν είπατε κουβέντα, κύριε Πιερρακάκη. Κουβέντα. Πού είναι τα σύγχρονα εργαλεία που κόστισαν εκατομμύρια ευρώ; Πού είναι; Δεν είδαν τους τζίρους και τις κερδοφορίες; Να πουν «ώπα, κάτι δεν πάει καλά». Πού είναι τα σύγχρονα εργαλεία; Θα μας πείτε. Θα μας πείτε γιατί 7,5 χρόνια διακυβέρνησης δεν κάνατε τίποτα για αυτούς τους απατεώνες;».

«Και κάτι άλλο που δεν απαντήσατε. Τελικά, θα μας πείτε για τον ΦΠΑ; Είστε Πρόεδρος του Eurogroup. Εξηγήστε μου, πώς περνάει η μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα που προτείνετε εσείς αλλά δεν μπορεί να περάσει στην τιμή των προϊόντων που προτείνουμε εμείς γιατί θα υπάρξει κερδοσκοπία; Δηλαδή, στο αλεύρι δεν περνάει η μείωση του ΦΠΑ. Στο ρύζι δεν περνάει η μείωση του ΦΠΑ. Στις πατάτες δεν περνάει η μείωση του ΦΠΑ. Αλλά στα είδη που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία -και έχουμε και εμείς προτείνει εδώ και δύο χρόνια-, ξαφνικά μετά από δύο χρόνια η κυβέρνηση δέχεται ότι περνάει η μείωση στο ράφι και τη νομοθετεί» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και κατέληξε: «Εξηγήστε μου, λοιπόν, εσείς ποια είναι η οικονομική φιλοσοφία για να καταλάβουμε και εμείς και οι Έλληνες πολίτες».