Απάτη με ΜΚΟ: Μητέρα καταγγέλλει ότι έλαβε 20.000 από τα 40.000 ευρώ για τις θεραπείες του παιδιού της – «Μου είπαν ότι θα κρατήσουν τα υπόλοιπα εάν χρειαστούμε κάτι»

Σε καταγγελία για τη διαχείριση χρημάτων που προορίζονταν για τις θεραπείες του 10χρονου παιδιού της προχώρησε μητέρα, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις». Όπως υποστήριξε, η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» της παρέδωσε 20.000 ευρώ από συνολικό ποσό περίπου 40.000 ευρώ, διατηρώντας τα υπόλοιπα με τη διαβεβαίωση ότι θα της τα διέθετε εφόσον προέκυπτε πρόσθετη ανάγκη.

Η γυναίκα είχε απευθυνθεί στην οργάνωση προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομική βοήθεια για τις θεραπείες του παιδιού της. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, οι εκπρόσωποι της «Παιδικής Χαράς» την είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν παρακρατούσαν κανένα ποσό από τις δωρεές, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς είμαστε οι μοναδικοί που δεν κρατάμε ούτε ένα ευρώ. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για εσάς».

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, από τα περίπου 40.000 ευρώ που χρειαζόταν η οικογένεια, της διατέθηκαν μόνο 20.000 ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο ποσό ενημερώθηκε ότι θα παρέμενε στην οργάνωση, ώστε να χρησιμοποιηθεί εάν προέκυπταν μελλοντικές ανάγκες.

«Μου είπαν ότι μπορούν να μας βοηθήσουν και το δέχτηκα. Μου είπαν κάποιο ποσό. Από το ποσό αυτό μου έδωσαν τα μισά και μου είπαν: “Τα άλλα μισά θα τα δώσουμε εν καιρώ”», ανέφερε η μητέρα.

Όταν ρωτήθηκε εάν έλαβε τελικά τα υπόλοιπα χρήματα, απάντησε: «Όχι. Και ούτε πρόκειται τώρα».

Η κάρτα και οι περιορισμοί στη χρήση των χρημάτων

Η μητέρα περιέγραψε επίσης τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να χρησιμοποιήσει την οικονομική ενίσχυση. Όπως εξήγησε, τα χρήματα είχαν τοποθετηθεί σε ειδική κάρτα, η οποία επέτρεπε συγκεκριμένες συναλλαγές, χωρίς δυνατότητα ανάληψης μετρητών.

«Δεν μου είπαν πότε. Μου είπαν ότι θα κρατήσουν τα υπόλοιπα σε περίπτωση που χρειαστούμε κάτι που δεν μπορεί να αγοραστεί με την κάρτα στην οποία μου έστειλαν τα χρήματα. Γιατί, να ξέρετε, οι κάρτες που έδιναν δεν ήταν για ανάληψη. Ήταν μόνο για να μπορείς να πληρώσεις σε φαρμακείο, για ένδυση, σε σούπερ μάρκετ, τέτοια πράγματα. Δεν μπορούσες να κάνεις συναλλαγές ούτε στο ταχυδρομείο», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οργάνωση δεν της επέτρεψε να χρησιμοποιήσει προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό για τη συγκέντρωση των δωρεών, με την αιτιολογία ότι ο λογαριασμός της δεν ήταν ερανικός.

«Μου είπαν ότι δεν μπορούν να βάλουν τους δικούς μου λογαριασμούς, επειδή δεν είναι ερανικοί. Είναι ο δικός τους ερανικός λογαριασμός, οπότε τα χρήματα θα πήγαιναν εκεί. Δεν μπορούσαν να τα βάλουν σε μένα», ανέφερε.

Οι επικοινωνίες με τους εκπροσώπους της οργάνωσης

Αναφερόμενη στις επαφές που είχε με την «Παιδική Χαρά», η μητέρα επιβεβαίωσε ότι είχε συνομιλήσει με δύο πρόσωπα της οργάνωσης, τα οποία στην εκπομπή αναφέρθηκαν ως κ. Β. και κ. Κ.

Όπως εξήγησε, αρχικά είχε επικοινωνήσει μαζί τους για την οικονομική ενίσχυση, ενώ στη συνέχεια συνομιλούσε συχνότερα με μία γυναίκα που εκπροσωπούσε την οργάνωση.

«Ναι. Και μετά μιλούσα πιο συχνά με την κοπέλα. Ήταν πιο φιλική, πιο ευχάριστη και είχε ευφράδεια λόγου», ανέφερε.