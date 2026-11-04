Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 58χρονος καθηγητής έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι τη χαστούκισε

Στη σύλληψη 58χρονου καθηγητή προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι ο εκπαιδευτικός την εξύβρισε και τη χαστούκισε σε σχολικό συγκρότημα.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr, το περιστατικό καταγγέλθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/11), προκαλώντας αναστάτωση στο σχολείο. Η 16χρονη υποστήριξε ότι ο καθηγητής τη χαστούκισε έπειτα από επεισόδιο μεταξύ τους.
Στο σχολικό συγκρότημα κλήθηκαν αστυνομικοί για να διερευνήσουν την υπόθεση, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου. Στη συνέχεια, τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και η μαθήτρια μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.
Παράλληλα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διέταξε την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του καταγγελλόμενου περιστατικού.