Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 58χρονος καθηγητής έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι τη χαστούκισε

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Στη σύλληψη 58χρονου καθηγητή προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι ο εκπαιδευτικός την εξύβρισε και τη χαστούκισε σε σχολικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr, το περιστατικό καταγγέλθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/11), προκαλώντας αναστάτωση στο σχολείο. Η 16χρονη υποστήριξε ότι ο καθηγητής τη χαστούκισε έπειτα από επεισόδιο μεταξύ τους.

Στο σχολικό συγκρότημα κλήθηκαν αστυνομικοί για να διερευνήσουν την υπόθεση, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου. Στη συνέχεια, τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και η μαθήτρια μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διέταξε την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του καταγγελλόμενου περιστατικού.