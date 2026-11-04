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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 58χρονος καθηγητής έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι τη χαστούκισε

Στη σύλληψη 58χρονου καθηγητή στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Αστυνομία, έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας για εξύβριση και χαστούκι. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ, ενώ ο εκπαιδευτικός και η μαθήτρια μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη 58χρονου καθηγητή προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι ο εκπαιδευτικός την εξύβρισε και τη χαστούκισε στο σχολικό συγκρότημα του «Ευκλείδη».
  • Στο σχολείο κλήθηκαν αστυνομικοί για να διερευνήσουν την υπόθεση, ενώ στη συνέχεια τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και η μαθήτρια μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.
  • Παράλληλα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διέταξε την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του καταγγελλόμενου περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη 58χρονου καθηγητή προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι ο εκπαιδευτικός την εξύβρισε και τη χαστούκισε σε σχολικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr, το περιστατικό καταγγέλθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/11), προκαλώντας αναστάτωση στο σχολείο. Η 16χρονη υποστήριξε ότι ο καθηγητής τη χαστούκισε έπειτα από επεισόδιο μεταξύ τους.

Στο σχολικό συγκρότημα κλήθηκαν αστυνομικοί για να διερευνήσουν την υπόθεση, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου. Στη συνέχεια, τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και η μαθήτρια μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διέταξε την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του καταγγελλόμενου περιστατικού.

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