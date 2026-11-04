Αγρίνιο: Πιτ μπουλ επιτέθηκε σε 54χρονη και την τραυμάτισε στο χέρι – Συνελήφθη ο πατέρας του ιδιοκτήτη

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Στο Νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε μια 54χρονη γυναίκα, έπειτα από επίθεση σκύλου ράτσας πιτ μπουλ στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Το ζώο τη δάγκωσε επανειλημμένα στο δεξί χέρι, προκαλώντας της τραύματα, ενώ μετά το περιστατικό η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της.

Μιλώντας στο AgrinioTimes.gr, η 54χρονη περιέγραψε ότι ο σκύλος βγήκε από την αυλή γειτονικής κατοικίας, όπου βρίσκονταν δύο ζώα της συγκεκριμένης ράτσας, και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της. Όπως ανέφερε, δεν αντιλήφθηκε πώς το πιτ μπουλ κατάφερε να βγει από τον περιφραγμένο χώρο.

Κατά την επίθεση, ο σκύλος τη δάγκωσε πολλές φορές στο δεξί χέρι. Η γυναίκα υποστήριξε ότι το ρολόι και τα κομποσκοίνια που φορούσε στον καρπό της απέτρεψαν την πρόκληση βαθύτερων τραυμάτων από τα δόντια του ζώου.

Μετά την επίθεση, η 54χρονη λιποθύμησε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση του ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του ιδιοκτήτη του σκύλου.

Η 54χρονη εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από το περιστατικό, ενώ αντιμετωπίζει έντονους πόνους στο τραυματισμένο χέρι της.