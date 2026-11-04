Αποκαλυπτήρια για την ολοκληρωμένη πρόσοψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

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Μια νέα εποχή αισθητικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας ανατέλλει στην καρδιά της ελληνικής άμυνας, καθώς η ολοκλήρωση της εντυπωσιακής βιοκλιματικής πρόσοψης του ΥΠΕΘΑ αλλάζει οριστικά το πρόσωπο του κεντρικού κτιρίου, συνδυάζοντας την υψηλή αρχιτεκτονική τέχνη με την απόλυτη ενεργειακή εξοικονόμηση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Η παρουσίαση της ολοκληρωμένης νέας όψης πραγματοποιείται στις 18.30.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια καθοριστική τομή για το κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς η ολοκλήρωση της νέας βιοκλιματικής Βόρειας Όψης έρχεται να αλλάξει για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το ιστορικό κτήριο του «Ελληνικού Πενταγώνου».

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί τη φυσική και αισθητική συνέχεια των προηγούμενων εγκαινίων που αφορούσαν την ανάπλαση του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, τη βιοκλιματική πρόσοψη της κεντρικής εισόδου, αλλά και την εμβληματική παρουσίαση της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης. Πρόκειται για παρεμβάσεις μεγάλης πνοής και υψηλής αισθητικής αξίας, οι οποίες φέρουν την καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική υπογραφή του διακεκριμένου Έλληνα γλύπτη και Καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστα Βαρώτσου.

Υπό την καθοδήγησή του καθώς και της στενής συνεργάτιδός του, αρχιτέκτονος μηχανικού Χρυσάνθης Ασπρουλοπούλου, ολοκληρώθηκε μια πολυδιάστατη παρέμβαση που επαναπροσδιορίζει τόσο την αρχιτεκτονική όψη όσο και τη βιοκλιματική λειτουργικότητα του κεντρικού κτιρίου.

Η νέα διαμόρφωση δεν περιορίζεται απλώς σε μια εντυπωσιακή εξωτερική αλλαγή, αλλά λειτουργεί καταλυτικά στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης. Ταυτόχρονα, δημιουργεί αισθητά βελτιωμένες, ασφαλέστερες και πιο σύγχρονες συνθήκες καθημερινής εργασίας για το σύνολο του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί και κοπιάζει καθημερινά εντός του κτιρίου.

Τα μεγέθη του έργου

Για να ολοκληρωθεί το έργο ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης, απαιτήθηκε η κινητοποίηση εξειδικευμένων συνεργείων και η εκτέλεση εκτεταμένων τεχνικών εργασιών υψηλής ακρίβειας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, για την ολοκλήρωση της Βόρειας Όψης τοποθετήθηκαν συνολικά 1.308 τεμάχια περσίδων από αλουμίνιο, προσδίδοντας μοναδική γεωμετρική ταυτότητα και προστασία. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν πάνω από 31.200 τετραγωνικά μέτρα υλικού θερμομόνωσης πάχους 10 εκατοστών, θωρακίζοντας θερμικά το κτίριο απέναντι στις κλιματικές διακυμάνσεις. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού, πραγματοποιήθηκε η απαιτητική μετακίνηση και κάλυψη 700 εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων, η αντικατάσταση 2.400 μέτρων συστήματος αντικεραυνικής προστασίας, καθώς και η ανανέωση 3.000 μέτρων υδρορροών για την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων.

Τέλος, το έργο ολοκληρώθηκε με την πλήρη ανακατασκευή 3.000 τετραγωνικών μέτρων πεζοδρομίων, παραδίδοντας στους πολίτες και το προσωπικό έναν άρτιο, ασφαλή και απόλυτα λειτουργικό περιβάλλοντα χώρο.

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