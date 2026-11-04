ΚΝΕ για επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: Μαφιόζικη επίθεση από ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους

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Τα θλιβερά έκτροπα στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, στη Σχολή Θετικών Επιστημών, καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΚΝΕ, κάνοντας λόγο για “μαφιόζικη επίθεση από ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους”.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Καταγγέλλουμε τη μαφιόζικη επίθεση εναντίον της παράταξης “ΕΑΑΚ”, στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους.

Τέτοιες ενέργειες όχι μόνο είναι ξένες προς τη δράση του φοιτητικού κινήματος, αλλά ρίχνουν και νερό στο μύλο της κρατικής καταστολής, τροφοδοτούν τα διακηρυγμένα σχέδια κυβέρνησης και ΕΕ για ένταση του αυταρχισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι τέτοιου είδους ενέργειες -γι’ ακόμα μια φορά- εκτυλίσσονται λίγο πριν τον αγωνιστικό εορτασμό της 53ης επετείου του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου και σε μια περίοδο που φουντώνουν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις της νεολαίας στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη.

Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα θα δώσει απάντηση με τη μαζική συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών στις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.»