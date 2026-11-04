LIVE UPDATE
Ύποπτη βαλίτσα στην Καισαριανή: Ελεγχόμενη έκρηξη από το ΤΕΕΜ

ΚΝΕ για επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: Μαφιόζικη επίθεση από ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους

Η ΚΝΕ καταγγέλλει τα θλιβερά έκτροπα και τη μαφιόζικη επίθεση εναντίον της παράταξης ΕΑΑΚ στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, από ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους. Σύμφωνα με την οργάνωση, τέτοιες ενέργειες ρίχνουν νερό στον μύλο της κρατικής καταστολής και εκτυλίσσονται λίγο πριν την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου. Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα καλείται να δώσει απάντηση με μαζική συμμετοχή στις επερχόμενες κινητοποιήσεις

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα θλιβερά έκτροπα στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, στη Σχολή Θετικών Επιστημών, καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΚΝΕ, κάνοντας λόγο για “μαφιόζικη επίθεση από ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους”.
  • Η οργάνωση τονίζει ότι τέτοιες ενέργειες είναι ξένες προς τη δράση του φοιτητικού κινήματος, ρίχνουν νερό στο μύλο της κρατικής καταστολής και τροφοδοτούν τα σχέδια για ένταση του αυταρχισμού.
  • Παράλληλα σημειώνει ότι τα περιστατικά εκτυλίσσονται λίγο πριν την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, τονίζοντας πως το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα θα απαντήσει με μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα θλιβερά έκτροπα στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, στη Σχολή Θετικών Επιστημών, καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΚΝΕ, κάνοντας λόγο για “μαφιόζικη επίθεση από ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους”.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Καταγγέλλουμε τη μαφιόζικη επίθεση εναντίον της παράταξης “ΕΑΑΚ”, στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους.

Τέτοιες ενέργειες όχι μόνο είναι ξένες προς τη δράση του φοιτητικού κινήματος, αλλά ρίχνουν και νερό στο μύλο της κρατικής καταστολής, τροφοδοτούν τα διακηρυγμένα σχέδια κυβέρνησης και ΕΕ για ένταση του αυταρχισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι τέτοιου είδους ενέργειες -γι’ ακόμα μια φορά- εκτυλίσσονται λίγο πριν τον αγωνιστικό εορτασμό της 53ης επετείου του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου και σε μια περίοδο που φουντώνουν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις της νεολαίας στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη.

Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα θα δώσει απάντηση με τη μαζική συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών στις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.»

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ