Δούκισσα Νομικού: Το κομμάτι της τηλεόρασης για μένα έχει κλείσει

Στην απόφασή της να αφήσει οριστικά πίσω της την τηλεόραση, αλλά και στη σημασία της αυθεντικότητας και της αυτοπεποίθησης, αναφέρθηκε η Δούκισσα Νομικού.

Η επιχειρηματίας και πρέσβειρα της L’Oréal Paris στην Ελλάδα, συμμετέχοντας στο τέταρτο συνέδριο της Vogue Greece και της Καθημερινής, «Change Makers IV», έλαβε μέρος σε συζήτηση με θέμα «Το πρόσωπο της αυτοπεποίθησης: ομορφιά, αυτοέκφραση και ορατότητα σήμερα», μαζί με τον διεθνώς αναγνωρισμένο makeup artist Χάρολντ Τζέιμς (Harold James) και τη διευθύντρια ομορφιάς και ευεξίας της βρετανικής Vogue, Φούνμι Φέτο (Funmi Fetto). Τη συζήτηση συντόνισε η διευθύντρια ομορφιάς της ελληνικής Vogue, Βασιλική Παπαγεωργίου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Δούκισσα Νομικού αναφέρθηκε στον διττό ρόλο των social media, επισημαίνοντας ότι, παρά τις δυνατότητες που προσφέρουν για έκφραση, επικοινωνία και έμπνευση, συχνά δημιουργούν συναισθήματα πίεσης. Όπως εξήγησε, η συνεχής σύγκριση με τις εικόνες που προβάλλονται στο διαδίκτυο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξέφρασε τη χαρά της για τη συμμετοχή της στο συνέδριο, καθώς είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της ομορφιάς και της μόδας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη κάθε γυναίκα να αναδεικνύει τη δική της προσωπικότητα, χωρίς να αισθάνεται υποχρεωμένη να ακολουθεί κάθε νέα τάση. Όπως ανέφερε, η ενημέρωση για τις εξελίξεις στον χώρο της ομορφιάς είναι σημαντική, αρκεί οι τάσεις να προσαρμόζονται στην προσωπικότητα και τις ανάγκες της καθεμιάς.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η εικόνα που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απέχει συχνά από την πραγματικότητα. Οι αναρτήσεις αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος της καθημερινότητας, καθώς οι χρήστες επιλέγουν προσεκτικά τις φωτογραφίες που δημοσιεύουν, τις οποίες συχνά επεξεργάζονται, δημιουργώντας μια εξιδανικευμένη εικόνα ζωής. «Κανένας δεν είναι τέλειος, καμία οικογένεια και καμία σχέση δεν είναι τέλεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην επίδραση των ψηφιακών μέσων στα παιδιά, στάθηκε στον καθοριστικό ρόλο των γονέων, οι οποίοι καλούνται να λειτουργούν ως θετικά πρότυπα. Όπως επισήμανε, η χρήση των social media χρειάζεται μέτρο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά που βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία ανακάλυψης του εαυτού τους.

Στη συνέχεια, μίλησε για την επιχειρηματική της δραστηριότητα, την οποία ξεκίνησε το 2019 έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της. Δήλωσε ικανοποιημένη από την πορεία της εταιρείας και την εξέλιξή της, ενώ ευχαρίστησε τις γυναίκες που στήριξαν την προσπάθειά της από τα πρώτα βήματα. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί πως το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες ενδιαφέρουσες συνεργασίες.

Κλείνοντας, η Δούκισσα Νομικού ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην τηλεόραση. Παρότι διατηρεί όμορφες αναμνήσεις από όλα τα τηλεοπτικά πρότζεκτ στα οποία συμμετείχε, θεωρεί πως ο συγκεκριμένος επαγγελματικός κύκλος έχει ολοκληρωθεί για την ίδια.

«Όλα τα πρότζεκτ που έχω συμμετάσχει τα έχω αγαπήσει. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο, τα έχω όλα ωραία στο μυαλό μου. Όμως το κομμάτι της τηλεόρασης για μένα έχει κλείσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.