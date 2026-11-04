Δούκισσα Νομικού: Το κομμάτι της τηλεόρασης για μένα έχει κλείσει

Η Δούκισσα Νομικού ξεκαθάρισε ότι ο επαγγελματικός κύκλος της τηλεόρασης έχει ολοκληρωθεί οριστικά για την ίδια, παρότι διατηρεί όμορφες αναμνήσεις από όλα τα πρότζεκτ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, στην ανάγκη αυθεντικότητας απέναντι στην εξιδανικευμένη εικόνα των social media και στον καθοριστικό ρόλο των γονέων ως θετικά πρότυπα για τα παιδιά.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Δούκισσα Νομικού
ΠΗΓΗ: Instagram/dutchesss_
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δούκισσα Νομικού ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην τηλεόραση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το κομμάτι της τηλεόρασης για μένα έχει κλείσει».
  • Στάθηκε στον διττό ρόλο των social media, σημειώνοντας πως η συνεχής σύγκριση δημιουργεί συναισθήματα πίεσης.
  • Παράλληλα, δήλωσε ικανοποιημένη από την πορεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, αφήνοντας να εννοηθεί πως το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες ενδιαφέρουσες συνεργασίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στην απόφασή της να αφήσει οριστικά πίσω της την τηλεόραση, αλλά και στη σημασία της αυθεντικότητας και της αυτοπεποίθησης, αναφέρθηκε η Δούκισσα Νομικού.

Δούκισσα Νομικού: Οι φωτογραφίες και οι ευχές στον Δημήτρη Θεοδωρίδη για την ονομαστική του εορτή

Η επιχειρηματίας και πρέσβειρα της L’Oréal Paris στην Ελλάδα, συμμετέχοντας στο τέταρτο συνέδριο της Vogue Greece και της Καθημερινής, «Change Makers IV», έλαβε μέρος σε συζήτηση με θέμα «Το πρόσωπο της αυτοπεποίθησης: ομορφιά, αυτοέκφραση και ορατότητα σήμερα», μαζί με τον διεθνώς αναγνωρισμένο makeup artist Χάρολντ Τζέιμς (Harold James) και τη διευθύντρια ομορφιάς και ευεξίας της βρετανικής Vogue, Φούνμι Φέτο (Funmi Fetto). Τη συζήτηση συντόνισε η διευθύντρια ομορφιάς της ελληνικής Vogue, Βασιλική Παπαγεωργίου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Δούκισσα Νομικού αναφέρθηκε στον διττό ρόλο των social media, επισημαίνοντας ότι, παρά τις δυνατότητες που προσφέρουν για έκφραση, επικοινωνία και έμπνευση, συχνά δημιουργούν συναισθήματα πίεσης. Όπως εξήγησε, η συνεχής σύγκριση με τις εικόνες που προβάλλονται στο διαδίκτυο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Η Δούκισσα Νομικού τραγούδησε με τον Σάκη Ρουβά – Δείτε ΦΩΤΟ

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξέφρασε τη χαρά της για τη συμμετοχή της στο συνέδριο, καθώς είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της ομορφιάς και της μόδας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη κάθε γυναίκα να αναδεικνύει τη δική της προσωπικότητα, χωρίς να αισθάνεται υποχρεωμένη να ακολουθεί κάθε νέα τάση. Όπως ανέφερε, η ενημέρωση για τις εξελίξεις στον χώρο της ομορφιάς είναι σημαντική, αρκεί οι τάσεις να προσαρμόζονται στην προσωπικότητα και τις ανάγκες της καθεμιάς.

Δούκισσα Νομικού: Από τη Μύκονο στην Πολυνησία

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η εικόνα που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απέχει συχνά από την πραγματικότητα. Οι αναρτήσεις αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος της καθημερινότητας, καθώς οι χρήστες επιλέγουν προσεκτικά τις φωτογραφίες που δημοσιεύουν, τις οποίες συχνά επεξεργάζονται, δημιουργώντας μια εξιδανικευμένη εικόνα ζωής. «Κανένας δεν είναι τέλειος, καμία οικογένεια και καμία σχέση δεν είναι τέλεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην επίδραση των ψηφιακών μέσων στα παιδιά, στάθηκε στον καθοριστικό ρόλο των γονέων, οι οποίοι καλούνται να λειτουργούν ως θετικά πρότυπα. Όπως επισήμανε, η χρήση των social media χρειάζεται μέτρο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά που βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία ανακάλυψης του εαυτού τους.

Στη συνέχεια, μίλησε για την επιχειρηματική της δραστηριότητα, την οποία ξεκίνησε το 2019 έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της. Δήλωσε ικανοποιημένη από την πορεία της εταιρείας και την εξέλιξή της, ενώ ευχαρίστησε τις γυναίκες που στήριξαν την προσπάθειά της από τα πρώτα βήματα. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί πως το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες ενδιαφέρουσες συνεργασίες.

Κλείνοντας, η Δούκισσα Νομικού ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην τηλεόραση. Παρότι διατηρεί όμορφες αναμνήσεις από όλα τα τηλεοπτικά πρότζεκτ στα οποία συμμετείχε, θεωρεί πως ο συγκεκριμένος επαγγελματικός κύκλος έχει ολοκληρωθεί για την ίδια.

«Όλα τα πρότζεκτ που έχω συμμετάσχει τα έχω αγαπήσει. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο, τα έχω όλα ωραία στο μυαλό μου. Όμως το κομμάτι της τηλεόρασης για μένα έχει κλείσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ