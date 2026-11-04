Εκλογικό θρίλερ στην Αλάσκα: Γιατί το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να καθυστερήσει έως τις 18 Νοεμβρίου

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Σε θρίλερ διαρκείας εξελίσσεται η μάχη για τη Γερουσία στην Αλάσκα, καθώς με σχεδόν το 75% των ψήφων να έχει ενσωματωθεί, και περίπου 80.000 ψηφοδέλτια να μην έχουν καταμετρηθεί, κανείς από τους υποψηφίους δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία.

Ο εν ενεργεία Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν διατηρεί ένα ελαφρύ αλλά ιδιαίτερα εύθραυστο προβάδισμα έναντι της Δημοκρατικής αντιπάλου του και πρώην βουλευτή Μαίρη Πέλτολα.

Λόγω του ιδιαιτέρου εκλογικού συστήματος της πολιτείας και των επιστολικών ψήφων, η τελική έκβαση της αναμέτρησης ενδέχεται να μην κριθεί πριν από τις 18 Νοεμβρίου.

Το ιδιότυπο σύστημα «top four»

Η εκλογική διαδικασία στην Αλάσκα βασίζεται στο σύστημα των «κορυφαίων τεσσάρων» (top four primary), το οποίο επιτρέπει την ύπαρξη πολλαπλών ισχυρών υποψηφίων στην κούρσα.

Στην παρούσα αναμέτρηση, βασικοί διεκδικητές είναι ο νυν Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν -ο οποίος διεκδικεί την τρίτη του θητεία- και η Δημοκρατική Μαίρη Πέλτολα, η οποία είχε χάσει την έδρα της στη Βουλή το 2024 με διαφορά 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Ωστόσο, το σκηνικό περιπλέκεται από την παρουσία δύο ακόμη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων: του Νταν Τζ. Σάλιβαν, ο οποίος φέρει το ίδιο ακριβώς ονοματεπώνυμο με τον νυν γερουσιαστή και είχε απορρίψει τις κατηγορίες ότι τον «φύτεψαν» οι Δημοκρατικοί για να προκαλέσουν σύγχυση, και του Τζέραλντ Κέικες.

Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής περιόδου η κούρσα σημαδεύτηκε από καταγγελίες ότι η εκστρατεία της Πέλτολα φερόταν να εμπλέκεται στη στρατολόγηση του δεύτερου υποψηφίου με το όνομα Νταν Σάλιβαν, με την ίδια να αρνείται κάθε εμπλοκή.

Αναφερόμενη έμμεσα στο ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια ομιλίας της, η Πέλτολα δήλωσε απευθυνόμενη στους υποστηρικτές της ότι βλέπει μια αίθουσα γεμάτη «έξυπνους ανθρώπους που ξέρουν ακριβώς ποιον ψηφίζουν».

Η μάχη της κάλπης

Μολονότι τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από την ημέρα των εκλογών ευνοούν τον Σάλιβαν, ο εν ενεργεία γερουσιαστής καταγράφει επιδόσεις χαμηλότερες από τα αντίστοιχα ποσοστά που είχε εξασφαλίσει ο Ντόναλντ Τραμπ το 2024.

Συγκεκριμένα, στις 27 περιφέρειες που είχαν ολοκληρώσει την καταμέτρηση των ψήφων της κάλπης μέχρι την Τετάρτη το πρωί, ο Σάλιβαν βρισκόταν πίσω από τα ποσοστά του Τραμπ κατά μέσο όρο κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο όγκος των ψήφων που απομένει να καταμετρηθεί προέρχεται κυρίως από επιστολικές ψήφους, ορισμένες εκ των οποίων στάλθηκαν κοντά στην ημέρα των εκλογών, ενώ άλλες θα συνεχίσουν να καταφθάνουν, καθώς η Αλάσκα δέχεται ψηφοδέλτια από ψηφοφόρους του εξωτερικού έως και 15 ημέρες μετά την εκλογική αναμέτρηση.

Τα εν λόγω ψηφοδέλτια, μαζί με τα προσωρινά (εφεδρικό έντυπο ψηφοδέλτιο που καταμετράται μόνο αφού οι εκλογικοί υπάλληλοι επαληθεύσουν το δικαίωμα ψήφου του ψηφοφόρου), εκτιμάται ότι θα ευνοήσουν την Πέλτολα.

Η επίσημη προθεσμία για την ολοκλήρωση της καταμέτρησής τους λήγει στις 18 Νοεμβρίου.

Ενώ η εκλογική πρόβλεψη των New York Times έκλινε ελαφρώς υπέρ της Πέλτολα προτού κλείσει τα συστήματά της το πρωί της Τετάρτης, παραμένει ανοιχτό το αν κάποιος από τους υποψηφίους θα καταφέρει να ξεπεράσει το φράγμα του 50% που απαιτείται για μια καθαρή νίκη από τον πρώτο γύρο.

Σημαντικοί παράγοντες αβεβαιότητας αποτελούν το πόσοι ψηφοφόροι επέλεξαν να μην κατατάξουν επιπλέον υποψηφίους πέραν της πρώτης τους επιλογής, καθώς και η σύγχυση που ενδέχεται να προκαλέσει η παρουσία των επιπλέον υποψηφίων όπως του Νταν Τζ. Σάλιβαν.

Το σενάριο του Ranked-Choice Voting και η επόμενη μέρα

Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 50% στις ψήφους πρώτης επιλογής, η διαδικασία θα οδηγηθεί σε καταμέτρηση με κατάταξη προτιμήσεων (ranked-choice tabulation), η οποία δεν θα ξεκινήσει πριν από τις 18 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, ο υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους αποκλείεται και τα ψηφοδέλτιά του ανακατανέμονται βάσει της επόμενης προτίμησης των ψηφοφόρων, μέχρι να απομείνουν δύο διεκδικητές.

Παρά το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί είχαν ήδη εξασφαλίσει τον συνολικό έλεγχο του Κογκρέσου πριν ακόμη κλείσουν οι κάλπες στην Αλάσκα, ο Νταν Σάλιβαν απηύθυνε έκκληση στους υποστηρικτές του να δείξουν υπομονή, τονίζοντας τις ιδιαιτερότητες της πολιτείας.

«Είχαμε ένα “μπλε κύμα” στις κάτω 48 πολιτείες, αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί, σωστά;» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η πολιτική πραγματικότητα της Αλάσκας συχνά αποκλίνει από τις πανεθνικές τάσεις.