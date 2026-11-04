Τεχεράνη: Κλίμα ευφορίας για την ήττα του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές – Προειδοποίηση Χαμενεΐ για επέκταση του πολέμου

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Στο στρατόπεδο της Τεχεράνης επικρατεί αίσθηση δικαίωσης και συγκρατημένης ικανοποίησης, καθώς το βαρύ πολιτικό τίμημα που πλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις ενδιάμεσες εκλογές ερμηνεύεται ως καταδίκη της πολεμικής του στρατηγικής.

Παρά την πολιτική ανάσα που δίνει στο Ιράν η ήττα των Ρεπουμπλικανών, η ηγεσία της χώρας παραμένει σε μέγιστη στρατιωτική επιφυλακή, φοβούμενη τυχόν σπασμωδικές στρατιωτικές κινήσεις από έναν στριμωγμένο Λευκό Οίκο.

Η αντίδραση του Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διαμήνυσε ότι τυχόν νέα αμερικανικά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πυροδοτήσουν γενίκευση της ανάφλεξης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Αν επαναληφθούν τέτοιου είδους επιθέσεις, ο πόλεμος θα είναι πολύ πιο εκτεταμένος», δήλωσε ο Χαμενεΐ σε γραπτό του μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπό του.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η εχθρότητα των ΗΠΑ έναντι του Ιράν δεν θα αλλάξει μέσω κομματικών ανακατατάξεων ή τυχόν παραχωρήσεων προς τις ΗΠΑ, σχολιάζοντας ότι όσοι πιστεύουν το αντίθετο «κάνουν μεγάλο λάθος», μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Σημείωσε, εξάλλου, ότι η καταστροφή αμερικανικών βάσεων στην περιοχή από το Ιράν και η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ αποτελούν μέρος της εκστρατείας της Τεχεράνης εναντίον της αμερικανικής ηγεμονίας.



«Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το τέλος της ηγεμονίας τους είναι μακριά, εμείς πιστεύουμε ότι είναι κοντά», τόνισε.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση μετά την ανάληψη του αξιώματός του τον Μάρτιο.

Πολιτική ήττα του Τραμπ

Η κυβέρνηση του Ιράν υποδέχθηκε με εμφανή ικανοποίηση το ηχηρό μήνυμα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, εκτιμώντας ότι οι ψηφοφόροι απέρρίψαν ευθέως τον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση στην πλατφόρμα X του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

«Είτε από συνείδηση είτε λόγω του κόστους διαβίωσης, οι Αμερικανοί είπαν “όχι στον πόλεμο” και εμείς υποστηρίζουμε αυτό το μήνυμα», τόνισε.

Conscience or the cost of living, Americans said NO TO WAR, and we endorse this message. If the US govt betrays their public will to serve international paymasters and blackmailers, it will learn our NO comes with a Nightmare. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) November 4, 2026



Οι Δημοκρατικοί κατέλαβαν την πλεοψηφία τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις εκλογές της Τρίτης, με νίκες σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών να υπογραμμίζουν τη βαθιά αποστροφή για τους χειρισμούς του Τραμπ στην οικονομία και την απόφασή του να ξεκινήσει έναν πόλεμο που εκτόξευσε τις τιμές της βενζίνης.

Ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε σε συνεντεύξεις του ότι ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος διαδραμάτισε ρόλο στις ήττες των Ρεπουμπλικανών.

Στο Ιράν, μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τη δικαστική εξουσία αναπαρήγαγε ένα αστείο που κυκλοφορούσε στο X, σύμφωνα με το οποίο «ο Τραμπ απέτυχε στην αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλά πέτυχε στο Τέξας», αναφερόμενος στη νότια πολιτεία όπου ένας Δημοκρατικός κέρδισε έδρα στη Γερουσία για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες.

Trump failed at regime change in Iran but he succeeded in Texas — Liam Nissan™ (@theliamnissan) November 4, 2026

Ανησυχία για νέα πλήγματα

Παρά το κλίμα ευφορίας στην Τεχεράνη, δύο ανώτατες ιρανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι, αν και οι Ιρανοί ηγέτες χαιρέτησαν τη νίκη των Δημοκρατικών, το καθεστώς ανησυχεί πως ο Τραμπ θα μπορούσε να επιχειρήσει να αντισταθμίσει την πολιτική του ήττα με ένα στρατιωτικό πλήγμα.

Οι μεσολαβητές έχουν εντείνει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί μετά τις εκλογές, καθώς ο Τραμπ αρνήθηκε την Τρίτη να αποκλείσει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων μετά την κάλπη, ενώ το Ιράν σχεδιάζει ευρύτερα αντίποινα σε περίπτωση που ο πόλεμος συνεχιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα κατά του Ισραήλ και των κρατών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

Σύγκρουση ξέσπασε επίσης στον Λίβανο μεταξύ της υποστηριζόμενης από το Ιράν, Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, ενώ πιο πρόσφατα εξαπλώθηκε στην Υεμένη, από όπου οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι έχουν πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια και άλλους στόχους στη Σαουδική Αραβία.

Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί, καθώς η ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ έχει διαταραχθεί σοβαρά μετά την κήρυξή του ως κλειστού από την Τεχεράνη, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν, πλήττοντας βαρύτατα την ιρανική οικονομία.

Η «σκιά του Ιράν»

Εν όψει των αμερικανικών εκλογών, ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο Reuters ότι η Τεχεράνη παρέτεινε σκόπιμα τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να αποδυναμώσει πολιτικά τον Τραμπ.

Το πλήγμα κατά του Τραμπ συνέπεσε με την επέτειο της κατάληψης της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979, όταν ριζοσπάστες φοιτητές εδραίωσαν την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν εισβάλλοντας στην πρεσβεία αμέσως μετά την πτώση του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ Σάχη, κρατώντας 52 Αμερικανούς ομήρους για 444 ημέρες.

Η ιρανική εφημερίδα Hamshahri συνέδεσε τα γεγονότα αυτά, προβάλλοντας πρωτοσέλιδη εικόνα του Τραμπ με δεμένα μάτια και σκυμμένο το κεφάλι.

Με τίτλο που δήλωνε «Η σκιά του Ιράν στις εκλογές των ΗΠΑ», η εφημερίδα ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον παρέμενε «47 χρόνια αιχμάλωτη του Ιράν: από την κατάληψη της φωλιάς των κατασκόπων (αμερικανική πρεσβεία) μέχρι τις εκλογές του Κογκρέσου των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2026».