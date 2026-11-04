Πρώτος ο ANT1 τη βραδιά των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Πρώτος αναδείχθηκε στους πίνακες τηλεθέασης ο ANT1, το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, στη «μάχη» της κάλυψης της εκλογικής αναμέτρησης στις ΗΠΑ, με την εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» του Νίκου Χατζηνικολάου.

Αναλυτικά, η ενημερωτική εκπομπή του ANT1 βγήκε πρώτη στο γενικό κοινό με 9,8%, ενώ στο δυναμικό κοινό το «Πρόσωπο με Πρόσωπο» κυριάρχησε με 7,2%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ANT1 – Πρόσωπο με Πρόσωπο 9,8% OPEN – Εκλογές Ορόσημο για τις ΗΠΑ 7,5% ΣΚΑΪ – Η Αμερική Ψηφίζει 6,2% MEGA – Μεγάλη Εικόνα 6,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

ANT1 – Πρόσωπο με Πρόσωπο 7,2% MEGA – Μεγάλη Εικόνα 7,1% OPEN – Εκλογές Ορόσημο για τις ΗΠΑ 5,6% ΣΚΑΪ – Η Αμερική Ψηφίζει 4,3%

Τo STAR και ο ALPHA, τα δύο κανάλια του ομίλου Βαρδινογιάννη, καθώς και η ΕΡΤ1 ήταν εκτός του ανταγωνισμού, καθώς τις ώρες των ειδικών εκπομπών, από τις 11 το βράδυ και μετά, μετέδωσαν σειρές, ψυχαγωγικές εκπομπές και ταινίες. Ανάμεσα σε αυτές ήταν «Οι Κόρες της Αρετής» με 13,9% και 12,1%, το «GNTM» με 10,9% και 14,2% και η ταινία «Θα κλέψω τη νύφη» με 3% και 3,1%. Την κάλυψη των αμερικανικών εκλογών στη δημόσια τηλεόραση, ανέλαβε το ΕΡΤNEWS.