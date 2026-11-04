Νέα πυρά Γεωργιάδη κατά Τσίπρα μέσω του Realfm 97,8: Έχει νομιμοποιήσει με νόμο πολεοδομικά θέματα διαφόρων πλουσίων – Δεν σταματάς τα περί εντιμότητας βρε Αλέξη μου;

Σφοδρά πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν επίσης η αποτίμηση του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών και η σύνδεσή του με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προκλήσεις, καθώς και η σκληρή κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς για τα εθνικά θέματα. Παράλληλα, ο υπουργός υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού έργου, εστιάζοντας στις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Υγείας.

Νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Σε συνέχεια των όσων είπε το βράδυ της Τρίτης για τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς τον χαρακτήρισε μεταξύ άλλων «σερβιτόρο» συμφερόντων και υποστήριξε ότι είχε λάβει χρήματα από τον Νικολάς Μαδούρο το 2012, τόνισε: «Πρώτον, η ισπανική εισαγγελία που έκανε αντίστοιχη έρευνα στην Ισπανία για τους Podemos ακριβώς το ’12, βρήκε ότι τους είχαν δώσει 1,5 εκατομμύριο. Ακριβώς την ίδια χρονιά. Την επόμενη χρονιά, το ’13, όταν μία κυρία που δούλευε από τον ΣΥΡΙΖΑ στον πρέσβη της Βενεζουέλας, της έκανε ο τότε πρέσβης σεξουαλική παρενόχληση, αντί ο Τσίπρας ο ευαίσθητος στα φεμινιστικά θέματα να πάει να κάνει καταγγελία, έστειλε μία επιστολή στον Μαδούρο και του είπε: ότι μας βλάπτει τον κοινό μας αγώνα. Γεγονός τέταρτο: Ο κ. Αρτεμίου, δικηγόρος, με τον κ. Πετσίτη είχανε πάει σε κάτι νησιά έξω από το Καράκας όπου εκεί κρύβονται τα λεφτά. Γεγονός πέμπτο: Πήγε ο ίδιος με αεροπλάνο 8 ώρες να πάει, 8 ώρες να γυρίσει, να καθίσει μισή ώρα στην κηδεία του Τσάβες. Γεγονός έκτο: Ενώ το έχει κάνει δύο μήνες σημαία ο Πιπίνης με το βίντεο, αυτός δεν κάνει ούτε tweet. Άρα, αν τα συνδυάσεις όλα αυτά μαζί, εδώ πέρα είναι εκτεθειμένος πολύ ο Τσίπρας».

«Ο Τσίπρας δεν πρόκειται να πει τίποτα για τον Μαδούρο. Επειδή τώρα έχει πέσει ο Μαδούρο κι είναι εκεί η αντιπρόεδρος και μπορεί να πέσουν τελείως αυτοί και να έχουν άλλο καθεστώς σε λίγο καιρό, τρέμει το φυλλοκάρδι τους μην έρθουν οι επόμενοι και τα βγάλουν όλα στη φόρα. Οπότε λέει “άσε να περάσει”. Δεν με νοιάζει αν το κάνει. Με κάνει όμως έξω φρενών, ότι ενώ το κάνει όλο αυτό και το βλέπουμε όλοι και το καταλαβαίνουμε, αρχίζει να λέει ότι “είμαι ο κύριος εντιμότητα κι οι άλλοι είναι διεφθαρμένοι”. Ρε παιδί μου, σταμάτα να το λες αυτό. Πες για τον καιρό ή για τον Παναθηναϊκό! Πες για κάτι άλλο. Μη μου το παίζεις έντιμος τώρα» πρόσθεσε.

Τι είπε για τους Ποινικούς Κώδικες

Σχετικά με τους Ποινικούς Κώδικες, με αφορμή και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, σημείωσε: «Οι κώδικες είναι ένα πρωτοφανές κοινοβουλευτικό και πολιτικό περιστατικό. Δεν είναι μόνο ότι μείωσε τους ποινικούς κώδικες κι άλλαξε τις ποινές και άνθρωποι που θα καταδικάζονταν βγήκαν εκτός φυλακής κτλ. Είναι ότι αυτό το έκανε αλλάζοντας την διακηρυγμένη ημερομηνία των εκλογών. Αυτό δεν έχει πολιτικό προηγούμενο στον δυτικό κόσμο. Δηλαδή να βγαίνει αρχηγός κράτους και να λέει ότι πάμε σε εκλογές τάδε του μηνός και την επόμενη μέρα να το πηγαίνει μία εβδομάδα μετά, για να προλάβει να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που δεν ήταν στο πρόγραμμα να ψηφιστεί. Και δεν έχει πει μία φορά γιατί το έκανε. Μας λέει ότι οι ποινικοί κώδικες πέρασαν από νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Αυτό όμως δεν απαντά στο γιατί έπρεπε να κρατήσει τη Βουλή ανοιχτή και να το περάσει χωρίς την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία».

«Εμείς αποχωρήσαμε τότε γιατί καταγγείλαμε το γεγονός ως σκανδαλώδες κι όταν εκλεγήκαμε αλλάξαμε πάλι τους κώδικες. Αν είσαι κατηγορούμενος για ένα αδίκημα κι αλλάξουν οι ποινικοί κώδικες για ένα 24ωρο, από το Σύνταγμα δικάζεσαι με τον ευνοϊκότερο για σένα ποινικό κώδικα. Δηλαδή, αν κάποιος κατηγορείτο ότι είχε δώσει λεφτά σε κρατικό αξιωματούχο κι αυτό ήταν κακούργημα και τιμωρείτο με 20 χρόνια φυλακή, και ψήφισε ο Τσίπρας τον κώδικα και τον άλλαξε μετά ο Μητσοτάκης την επόμενη μέρα, αυτός που κατηγορείτο πάει με τον νόμο του Τσίπρα. Έτσι, ενώ έπρεπε να πάει 20 χρόνια φυλακή, δεν πήγε καθόλου φυλακή γιατί είχε γίνει πλημμέλημα και παραγράφηκε. Αυτό το έχει κάνει ο κ. Τσίπρας. Αφού όλοι το ξέρουμε ότι το ‘κανες, αφού η Ελλάδα είναι χωριό, δεν σταματάς τα περί εντιμότητας βρε Αλέξη μου; Πες για τον Παναθηναϊκό, θα συμφωνήσουμε! Άσε την εντιμότητα απ’ έξω. Εντιμότητα και Τσίπρας μαζί στην ίδια πρόταση δεν πάνε. Πώς να στο εξηγήσω;» συνέχισε και έδωσε άλλο ένα παράδειγμα.

«Έχει πάει κι έχει νομιμοποιήσει με νόμο πολεοδομικά θέματα διαφόρων πλουσίων. Κάποιοι από αυτούς τους πλουσίους, αυτά τα κτίρια, τα οικόπεδα και τα σπίτια που νομιμοποίησαν, τα πούλησαν ύστερα από τον Τσίπρα εκατοντάδες εκατομμύρια. Λοιπόν, τα ξέρουμε; Τα ξέρουμε. Αλέξη μου, σταμάτα. Πες άλλα πράγματα και άσε την εντιμότητα απ’ έξω. Η Ελλάδα είναι χωριό. Εγώ δεν θέλω να λέω ονόματα, δεν είναι αυτή η δική μου δουλειά» πρόσθεσε.

Πώς σχολίασε το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών

Σχετικά με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε: «Εννέα στις δέκα φορές, ο εν ενεργεία Πρόεδρος στην Αμερική χάνει τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν έχει γίνει τίποτα το πρωτοφανές για το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα. Δεν λέω ότι δεν υπέστη ήττα, προφανώς υπέστη. Είναι όμως ο συνήθης τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Αμερική. Η Αμερική έχει checks and balances μέσα στο σύστημά της. Ο αμερικανικός λαός -ίσως και σωστά- δεν θέλει ένας να έχει όλη την εξουσία. Κι έτσι μοιράζονται πάντα μεταξύ Προέδρου και Κογκρέσου. Δεν έχει γίνει κάτι το εξαιρετικά πρωτοφανές. Τώρα, προφανώς πληρώνει διάφορα πράγματα ο Τραμπ, αλλά αυτό δεν είναι δική μου δουλειά να το κρίνω, εγώ είμαι υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης, ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι στο εσωτερικό τους είναι δικό τους θέμα».

Απαντώντας στον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Νίκο Νυφούδη που είπε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι η επιτομή του τραμπισμού στην Ελλάδα, τόνισε: «Εγώ προφανώς δεξιός είμαι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν είναι σωστό για έναν εν ενεργεία υπουργό να εμπλέκεται στα εσωτερικά των εκλογών μιας φίλης και συμμάχου χώρας. Δεν το κάνω για καμία χώρα. Εγώ είμαι δεξιός, δεν αλλάζει αυτό, όμως εμείς συνεργαζόμαστε με οποιονδήποτε εκλέγουν οι Αμερικανοί».

Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη

Ερωτηθείς εάν η ήττα του Τραμπ θα έχει επιπτώσεις στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και εάν η στροφή προς την ακροδεξιά μπορεί να ανακοπεί από την επικράτηση των Δημοκρατικών, απάντησε: «Δεν νομίζω. Πρώτα απ’ όλα η αμερικάνικη πολιτική και η ευρωπαϊκή, είναι σε διαφορά φάσης συνήθως, άρα δεν νομίζω ότι αυτό θα έχει άμεση επίπτωση. Τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί επειδή έχασε τις ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ. Τα προβλήματα παραμένουν εδώ. Και στην Αμερική και στην Ευρώπη υπάρχει ένα πολύ ουσιώδες πρόβλημα και σε αυτό δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Οι δυτικές κοινωνίες για πάρα πολλές δεκαετίες από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν συνηθίσει ότι κάθε γενιά περνάει καλύτερα απ’ την προηγούμενη. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Γιατί η διαφορά της Δύσης σε τεχνολογία, σε επιστήμη, σε οικονομία με την Ασία έχει σχεδόν εκμηδενιστεί».

Ο κ. Γεωργιάδης έφερε το παράδειγμα των φαρμάκων, λέγοντας ότι η δεύτερη σε καινοτομία φαρμάκων παραγωγός χώρα είναι η Κίνα, και όχι η Ευρώπη. «Παλιά οι Γερμανοί πουλούσαν όλα τα αυτοκίνητα στην Κίνα. Τώρα τα κινεζικά αυτοκίνητα πωλούνται στην Ευρώπη περισσότερο από τα γερμανικά αυτοκίνητα που πωλούνται στην Κίνα. Αυτό σημαίνει ότι για να διατηρήσει η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της πρέπει να κάνει πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις που θα επηρεάσουν πολύ την καθημερινότητα των ανθρώπων. Είναι έτοιμοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να υποστούν αυτές τις θυσίες; Κατά τη γνώμη μου, όχι και αντιδρούν πολιτικά. Να φέρω ένα παράδειγμα: Οι Γάλλοι προ δύο ετών είχαν κλείσει τους δρόμους στη χώρα με τα «Κίτρινα Γιλέκα» για να μην αυξηθεί ο μέσος όρος ηλικίας από τα 62 στα 64. Ερώτηση: Είναι βιώσιμο να πιστεύεις ότι το 2026 θα κρατήσει ένα ασφαλιστικό σύστημα σε μια χώρα με 64 ή 62 χρόνια, γενικό όριο συντάξεως; Όχι, είναι η απάντηση. Δεν είναι βιώσιμο αυτό. Άμα όμως ο λαός δεν το καταλαβαίνει, θα το καταλάβει με τον άσχημο τρόπο, όπως το καταλάβαμε εμείς όταν χρεοκοπήσαμε, κι είναι λυπηρό. Άρα το πρόβλημα είναι πιο βαθύ» συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.

«Η αντιπολίτευση δεν προτείνει στην Ελλάδα, είναι λυπηρό»

Περνώντας στην πολιτική επικαιρότητα, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε γιατί οι πολίτες να επιλέξουν ξανά τη ΝΔ για μία τρίτη τετραετία και απάντησε φέρνοντας ξανά ένα παράδειγμα από τον χώρο της υγείας.

«Ήμουν χθες σε ένα συνέδριο για την υγεία με έναν εκπρόσωπο από το ΠΑΣΟΚ κι έναν από την ΕΛΑΣ. Και είχε φτάσει η κουβέντα στη μεγάλη μεταρρύθμιση που κάνουμε τώρα: την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα δημόσια νοσοκομεία, στα οποία οι συνδικαλιστές έχουν βγάλει ανακοίνωση να αποσυρθεί το μέτρο. Και ενώ συμφωνούσαν και τα δύο κόμματα ότι πρέπει να μπει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, τελικά λέγανε «έχει δίκιο η ΟΕΝΓΕ να αποσυρθεί το μέτρο». Άρα, γιατί αναγκαστικά ψηφίζεις Μητσοτάκη; Αν θες, βρε παιδί μου, η Ελλάδα να προχωρήσει, δεν έχεις άλλη πρόταση σήμερα. Η αντιπολίτευση δεν προτείνει στην Ελλάδα. Είναι λυπηρό αυτό. Και δεν λέω ότι είναι καλό, είναι μάλλον και κακό. Γιατί εγώ πιστεύω στη δημοκρατία, και η δημοκρατία πρέπει να έχει πάντα εναλλαγή. Όμως εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα: Τα κόμματα που μας αντιπολιτεύονται δεν καταθέτουν καμία πρόταση για το μέλλον της χώρας. Λένε, ας πούμε “μοιράστε λεφτά για τη βενζίνη”. Αυτό δεν είναι πρόταση για το μέλλον της χώρας και δεν αλλάζει την προοπτική της Ελλάδος. Αυτό είναι “αυξάνεις τις δαπάνες σου”. Ούτε λες πού θα βρεις τα λεφτά για να αυξήσεις τις δαπάνες σου» είπε.

«Πριν από δύο μήνες, μας κατηγορούσαν γιατί πληρώσαμε νωρίτερα το δημόσιο χρέος, με τα 13 δισεκατομμύρια. Τώρα που στην αγορά ομολόγων γίνεται ο χαμός, ποια χώρα δεν πλήττεται; Η χώρα που θα έπρεπε να πλήττεται περισσότερο, δηλαδή εμείς, που έχουμε το μεγαλύτερο κατ’ αναλογία χρέος προς το ΑΕΠ στον κόσμο. Γιατί δεν πληττόμαστε; Γιατί έχουμε νοικοκύρη πρωθυπουργό… Ο κόσμος έχει καταλάβει από το 2010 ότι αν χρεοκοπήσει το κράτος, τα ζόρια του κόσμου είναι επί δέκα. Η ιδέα ότι το κράτος μπορεί να πηγαίνει χάλια κι εσύ καλά δεν υπάρχει» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά

Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξέδωσε ακόμη μία σκληρή δήλωση κατά της κυβέρνησης με αιχμή την εξωτερική πολιτική, ανέφερε: «Δεν απαντώ στον κύριο πρόεδρο, τον οποίον σέβομαι. Θέλω να μιλήσω λίγο για την εξωτερική πολιτική χωρίς να απαντήσω στον κ. Σαμαρά. Εάν κάνει κόμμα, θα είναι πολιτικός μας αντίπαλος. Προς το παρόν τέτοιο κόμμα δεν έχει κάνει. Κόμμα ακούω, κόμμα δεν βλέπω. Ξέρετε, υπάρχει κι αυτή η παροιμία η λαϊκή που λέει: Από λάδι μπόλικο κι από τηγανίτα τίποτα».

«Είναι δυνατόν να βγαίνω εγώ να σχολιάζω τι λέει ο κ. Σαμαράς; Είναι αυτή δική μου δουλειά; Πρώτα απ’ όλα θέλω να είμαι ειλικρινής: Ξέρετε, εγώ δεν μπορώ να κρύβομαι κιόλας. Εγώ τον αγαπώ τον κ. Σαμαρά και τον σέβομαι και τον ευγνωμονώ για τις ευκαιρίες που μου έδωσε. Αυτά δεν αλλάζουν. Επίσης, να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ όταν πήγα στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, είχε κανονικά την περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά, και εντόνως όπως έπρεπε, μέσα στα βίντεο. Εμείς είμαστε κανονικοί άνθρωποι, δεν διαγράφουμε τη μνήμη μας.

Ο κ. Σαμαράς θα πρέπει να ξέρει ότι αν επιλέξει να είναι πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, θα έχει διαπράξει ένα μεγάλο ιστορικό λάθος έναντι του εαυτού του» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Τι είπε για την παρουσία Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Στη συνέχεια σχολίασε την παρουσία του Πρωθυπουργού ως προεδρεύοντος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών λέγοντας μεταξύ άλλων: «Πρώτον. Γιατί προήδρευε η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ; Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάφερε να εκλεγεί η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για να εκλεγεί η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, απαιτείται η πλειοψηφία των χωρών του ΟΗΕ, που μας ψήφισαν. Μας ψήφισαν γιατί ο Μητσοτάκης ανέβασε τη διεθνή γεωπολιτική θέση της χώρας και μπόρεσαν να μας ψηφίσουν. Άρα, γκολ πρώτο: Μας έβαλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος. Γκολ δεύτερο: Ενώ έχουμε την προεδρία του Συμβουλίου, στρέφει τη συζήτηση ακριβώς εκεί που συμφέρει την Ελλάδα και κάνει συζήτηση στο ανώτατο επίπεδο του ΟΗΕ γι’ αυτό που μας καίει, δηλαδή την ΑΟΖ και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τα παρουσιάζει με τρόπο τόσο καταιγιστικό που, πλην του Τούρκου πρέσβη –ο μοναδικός που πήρε τον λόγο μετά και προσπάθησε να απαντήσει στον Έλληνα Πρωθυπουργό–, όλοι οι άλλοι συμφώνησαν με την Ελλάδα. Τώρα, με συγχωρείτε, αν αυτό δεν το θεωρούμε επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε».

Η νέα εφαρμογή που παρουσίασε το υπουργείο Υγείας

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη νέα εφαρμογή, myEOPYY που παρουσιάστηκε από το υπουργείο Υγείας και από σήμερα είναι διαθέσιμη και στα Android και στα iPhone. «Μιλάμε για συγκλονιστική μεταρρύθμιση. Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ τέτοιου τύπου χρησιμοποιούν τον μήνα 255.000 άνθρωποι. 255.000 άνθρωποι τον μήνα για να κάνουν αυτές τις δουλειές, θέλουν κάποιες ώρες. Από σήμερα οι ώρες γίνονται λεπτά» είπε.