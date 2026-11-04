Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας είναι σερβιτόρος συμφερόντων – Όλοι οι πλούσιοι τον αγαπάνε»

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Σφοδρή πολιτική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, είχε λάβει χρήματα από τον Νικολάς Μαδούρο, το 2012. Παράλληλα, τον χαρακτήρισε «σερβιτόρο» συμφερόντων.

Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Αλέξη Τσίπρα κλιμακώνεται, με τον υπουργό Υγείας, να προχωρά σε ιδιαίτερα αιχμηρές τοποθετήσεις κατά του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε μιλώντας στο Action24, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, είχε λάβει οικονομική ενίσχυση από τον Νικολάς Μαδούρο το 2012, επικαλούμενος την έρευνα των ισπανικών Αρχών, για την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης του κόμματος Podemos.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι πολιτικές σχέσεις που διατηρούσαν τα δύο κόμματα, τα οποία περιέγραψε ως «αδελφά», αποτελούν στοιχείο που, κατά την άποψή του, πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

«Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τον Μαδούρο το 2012», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, συνδέοντας τις αναφορές του με τις εξελίξεις γύρω από τη χρηματοδότηση των Podemos.

«Σερβιτόρος συμφερόντων»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, επέκτεινε την επίθεσή του και στην υπόθεση Novartis, στρέφοντας τα πυρά του στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και στον τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Ο υπουργός αμφισβήτησε ευθέως τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, περί πολιτικής εντιμότητας, κατηγορώντας τον ότι εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα και ότι διατηρεί σχέσεις υποστήριξης με ισχυρούς επιχειρηματικούς κύκλους.

Ο κ. Γεωργιάδης, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Έκανες τη συμμορία Novartis, έκανες τον Παπαγγελόπουλο, τα έπαιρνες από όποιον πετούσε και κολυμπούσε, είσαι στη βίλα στο Σούνιο, σταμάτα επιτέλους τη ρητορική για τη εντιμότητα», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Όλοι οι πλούσιοι τον αγαπάνε».