Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος» – Τα μέτρα που περιλαμβάνει

Μεθαύριο, Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026 θα τεθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων, φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιοδοτικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, οι διατάξεις αποτελούν στοχευμένες παρεμβάσεις σε φορολογικά, κοινωνικά, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά και δημοσιονομικά ζητήματα, αποσκοπώντας κυρίως στη μείωση συγκεκριμένων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, στην οικονομική στήριξη των οικογενειών, στη διεύρυνση και αναπροσαρμογή κοινωνικών παροχών και στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

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