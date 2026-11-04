Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα αίματος στη Γαλλία: Χάκερ επιχείρησαν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 110°C

Εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται από τη Γαλλική Υπηρεσία Αίματος (EFS) βρέθηκαν στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης, όταν χάκερ επιχείρησαν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 110 βαθμούς Κελσίου σε μονάδες που διατηρούνται στους -30 βαθμούς. Η κακόβουλη παρέμβαση στην υπεύθυνη εταιρεία συντήρησης Coolworld έγινε έγκαιρα αντιληπτή από τεχνικό βάρδιας, αποτρέποντας περαιτέρω συνέπειες για τα δείγματα αίματος. Το περιστατικό αναδεικνύει τους άμεσους κινδύνους που διατρέχουν οι κρίσιμες υποδομές υγείας από ψηφιακές παρεμβάσεις με επιπτώσεις στον φυσικό εξοπλισμό.

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Διεθνή Νέα

Γαλλία - κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα αίματος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης βρέθηκαν εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης της Γαλλικής Υπηρεσίας Αίματος (EFS), όταν χάκερ επιχείρησαν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 110 βαθμούς Κελσίου.
  • Η επίθεση είχε ως στόχο την εταιρεία Coolworld, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των ψυκτικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν ανάγκες σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας.
  • Η κακόβουλη παρέμβαση έγινε αντιληπτή εγκαίρως χάρη στην παρατηρητικότητα τεχνικού υπηρεσίας, αποτρέποντας περαιτέρω συνέπειες για τη φύλαξη των δειγμάτων αίματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης βρέθηκαν εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης τράπεζας αίματος στη Γαλλία, όταν χάκερ επιχείρησαν να παρέμβουν στη λειτουργία των ψυκτικών μονάδων, μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και θέτοντας σε κίνδυνο τις συνθήκες φύλαξης των δειγμάτων αίματος.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εβδομαδιαίας εφημερίδας «Le Canard enchaîné», οι δράστες επιχείρησαν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στις μονάδες αποθήκευσης στους 110 βαθμούς Κελσίου, ενώ κανονικά αυτές διατηρούνται στους -30 βαθμούς Κελσίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής φύλαξη των δειγμάτων.

Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε τη νύχτα από την Κυριακή προς τη Δευτέρα και είχε ως στόχο την εταιρεία Coolworld, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η Γαλλική Υπηρεσία Αίματος (EFS).

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Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν τις ανάγκες της υπηρεσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η περιφέρεια Βουργουνδίας-Φρανς-Κοντέ.

Πώς εντοπίστηκε η κυβερνοεπίθεση

Η κακόβουλη παρέμβαση έγινε αντιληπτή εγκαίρως χάρη στην παρατηρητικότητα τεχνικού που βρισκόταν σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, ο τεχνικός διαπίστωσε την ασυνήθιστη άνοδο της θερμοκρασίας στις ψυκτικές μονάδες και εντόπισε ότι οι ρυθμίσεις είχαν τροποποιηθεί με τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακραία αύξηση της θερμοκρασίας, έως τους 110 βαθμούς Κελσίου.

Η έγκαιρη αναγνώριση της ασυνήθιστης μεταβολής επέτρεψε τον εντοπισμό της κυβερνοεπίθεσης, πριν προκύψουν περαιτέρω συνέπειες για τις εγκαταστάσεις φύλαξης του βιολογικού υλικού.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών υγείας

Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν κρίσιμες υποδομές από κυβερνοεπιθέσεις, ιδιαίτερα όταν οι ψηφιακές παρεμβάσεις αφορούν συστήματα που ελέγχουν τη λειτουργία εξοπλισμού με άμεση σημασία για τη δημόσια υγεία.

Στην προκειμένη περίπτωση, η προσπάθεια αλλοίωσης των ρυθμίσεων θερμοκρασίας σε εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται δείγματα αίματος καταδεικνύει ότι μια κυβερνοεπίθεση δεν περιορίζεται απαραίτητα στην υποκλοπή δεδομένων ή στην παρεμπόδιση ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά μπορεί να επεκταθεί και στον φυσικό κόσμο, επηρεάζοντας τη λειτουργία κρίσιμου εξοπλισμού.

 

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