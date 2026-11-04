Χακίμ Τζέφρις: Ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

Μετά τον εκλογικό «μπλε κύμα» που ανατρέπει τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ουάσιγκτον και φέρνει τους Δημοκρατικούς στο τιμόνι του Κογκρέσου, ο Χακίμ Τζέφρις βρίσκεται ένα βήμα μακριά πριν γράψει ιστορία.

Εφόσον επικρατήσει στην εσωκομματική ψηφοφορία κατά την ορκωμοσία του νέου Κογκρέσου στις 3 Ιανουαρίου, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή θα γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός πολιτικός που καταλαμβάνει το ισχυρό αξίωμα του προέδρου (speaker) του κάτω σώματος — μια θέση που βρίσκεται στη δεύτερη γραμμή διαδοχής της προεδρίας και αποτελεί την μοναδική ηγετική θέση στο Κογκρέσο που προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Ένα ορόσημο 150 ετών στη σκιά του Καπιτωλίου

Η άνοδος του Τζέφρις στο αξίωμα του προεδρείου μέσα στο εμβληματικό Καπιτώλιο -στην κατασκευή του οποίου είχαν συμβάλει σκλαβωμένοι Αφροαμερικανοί– συνιστά ένα ιστορικό ορόσημο που έρχεται περισσότερα από 150 χρόνια μετά την εκλογή του πρώτου Αφροαμερικανού στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την ταραχώδη περίοδο της Ανασυγκρότησης μετά τον Αμφύλιο Πόλεμο.

Ο Τζέφρις θα κληθεί να κρατήσει το «σφυρί», σε μια συγκυρία όπου πολλές από τις εμβληματικές κατακτήσεις του κινήματος των Πολιτικών Δικαιωμάτων του 20ού αιώνα αμφισβητούνται εκ νέου, συχνά από την ίδια τη διακυβέρνηση Τραμπ.

Το μήνυμα της κάλπης και οι προτεραιότητες

Μιλώντας σε ενθουσιώδες πλήθος υποστηρικτών του στην Ουάσιγκτον, ο Χακίμ Τζέφρις διακήρυξε ότι «η Αμερική επέστρεψε», τονίζοντας πως οι ψηφοφόροι έστειλαν ένα σαφές μήνυμα κατά του πολιτικού εξτρεμισμού και της διαφθοράς, βάζοντας τέλος στη Ρεπουμπλικανική διακυβέρνηση που στήριξε την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, τα οποία τροφοδοτήθηκαν από τη λαϊκή οργή για τη διαχείριση της οικονομίας, τον πόλεμο στο Ιράν και το υψηλό κόστος ζωής, επιταχύνουν αυτομάτως το καθεστώς «lame duck» (περιορισμένης ισχύος) για τον Τραμπ, ο οποίος δεν θα μπορεί πλέον να βασίζεται σε ένα φιλικό Κογκρέσο που του επέτρεπε να ορίζει την ατζέντα.

«Περιμένουμε από τους Δημοκρατικούς να φέρουν “μετασχηματιστική αλλαγή”», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τζέφρις, υπογραμμίζοντας ότι οι Δημοκρατικοί θα επικεντρωθούν άμεσα στο ζήτημα της οικονομικής προσιτότητας κατοικίας μόλις αναλάβουν τον έλεγχο τον Ιανουάριο.

Speaker Hakeem Jeffries. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 4, 2026



Συγκεκριμένα, ο Δημοκρατικός ηγέτης ανέφερε ότι στα σχέδιά του περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτή στέγαση, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και παροχές συνταξιοδότησης.

«Θα αγωνιστούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε αυτή τη χώρα προσιτή για κάθε Αμερικανό», δήλωσε ο Τζέφρις.

«Αυτή είναι μια εκλογή αλλαγής. Και αντιλαμβανόμαστε ως Δημοκρατικοί της Βουλής ότι πρέπει να φέρουμε δραματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε ένα Κογκρέσο που βάζει τον αμερικανικό λαό στην κορυφή».

This is a red, white and blue moment. https://t.co/2TWA27bxih — Hakeem Jeffries (@hakeemjeffries) November 4, 2026

Η μάχη κατά της διαφθοράς και τα εμπόδια

Αναφερόμενος στις δυσκολίες της προεκλογικής περιόδου, ο Τζέφρις επεσήμανε ότι οι Δημοκρατικοί χρειάστηκε να ξεπεράσουν ένα σημαντικό οικονομικό έλλειμμα, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί δαπάνησαν περισσότερα χρήματα σε αναμετρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες έδειξαν πως οι θεσμοί δεν είναι προς πώληση και υποσχέθηκε αυστηρή λογοδοσία, «Διότι αν έχεις ανθρώπους σε υψηλά αξιώματα που είναι τόσο αφοσιωμένοι στο να πλουτίζουν οι ίδιοι, τα μέλη της οικογένειάς τους, οι φίλοι τους ή οι δωρητές τους, τότε δεν είναι προσηλωμένοι στο να κάνουν τη ζωή καλύτερη για τον αμερικανικό λαό».

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με έναν ανηφορικό δρόμο στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν τις πιο φιλόδοξες προτάσεις τους, καθώς αναμένεται να συγκρουστούν με τον Ντόναλντ Τραμπ -ο οποίος διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα άσκησης προεδρικού βέτο– ιδίως γύρω από τα μέτρα για το κόστος διαβίωσης.

Η παραδοχή της ήττας από τον Μάικ Τζόνσον

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, αναγνωρίζοντας το αποτέλεσμα των εκλογών σε συγκέντρωση υποστηρικτών στη Λουιζιάνα, δήλωσε ότι το «μεγάλο πείραμα» της δημοκρατίας δεν ελέγχεται από κάποιον βασιλέα ή μονάρχη.

Ο Τζόνσον υποστήριξε ότι «έδωσε τα πάντα» για να διατηρήσει ο κόμμα του τον έλεγχο του κάτω σώματος, παρά τις αντίξοες συνθήκες.

«Από την πρώτη μέρα αυτής της εκλογής, γνωρίζαμε ότι για να κρατήσουμε τη Βουλή και να διατηρήσουμε την πλειοψηφία μας θα έπρεπε να αμφισβητήσουμε ιστορία άνω του ενός αιώνα στις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο Τζόνσον.

«Είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί και φαίνεται ότι η ιστορία θα επαληθευτεί απόψε».