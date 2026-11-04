Απάτη με ΜΚΟ: Σήμερα απολογείται ο διαιτητής, αύριο ο Φιρινίδης – Από την «Παιδική Χαρά» στη φυλακή η Μανησιώτη – Τα 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο και η… Louis Vuitton

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Στο σκέλος που αφορά στον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων στρέφεται σήμερα, Τετάρτη (4/11) το ενδιαφέρον των δικαστικών Αρχών στη Θεσσαλονίκη, για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και της υπεξαίρεσης περίπου 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί μέσω φιλανθρωπικών εράνων για την ενίσχυση παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί ο 43χρονος επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της Πιερίας.

Η σημερινή απολογία αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην ανακριτική διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα αύριο, Πέμπτη (5/11) όταν θα απολογηθεί ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της οργάνωσης.

Αύριο Πέμπτη απολογείται ο ιδρυτής της «Παιδικής Χαράς»

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω της ΜΚΟ, αλλά και για τη διαδρομή των ποσών που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν κατέληξαν ποτέ στις οικογένειες των παιδιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη στοιχηματική δραστηριότητα του 37χρονου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε τοποθετήσει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, ενώ οι εισπράξεις του από αυτές τις συναλλαγές ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Οι ανακριτικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν απαντήσεις για τις αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς της οργάνωσης, τις συναλλαγές με στοιχηματικές εταιρείες και το ακριβές ποσό που τελικά δεν αποδόθηκε στους δικαιούχους.

Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος, ο οποίος εκπροσωπεί τόσο τον Φιρινίδη όσο και τη σύντροφό του, Βασιλική Μανησιώτη, έχει αναφέρει ότι ο 37χρονος πρόκειται να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι υπάρχει διαφωνία ως προς το πραγματικό ύψος των χρημάτων που δεν έφτασαν στις οικογένειες.

Από «Παιδική Χαρά» στη φυλακή η Μανησιώτη – Έριξε την ευθύνη στον Φιρινίδη

Οι χθεσινές εξελίξεις, ήταν καθοριστικές για την πορεία της υπόθεσης, καθώς η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ, κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία της στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Κατά την απολογία της, αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως της αποδίδονται, αμφισβητώντας παράλληλα το συνολικό ύψος της υπεξαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το ποσό που δεν κατέληξε στις οικογένειες των παιδιών δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ, αντί των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ που αναφέρονται στο κατηγορητήριο.

Μάλιστα, φέρεται να απέδωσε τη διάθεση των χρημάτων στον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, υποστηρίζοντας ότι εκείνος τα ξόδεψε στον τζόγο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εθισμού.

Η 35χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι γνώριζε και αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε, εκφράζοντας τη συγγνώμη της, αρνήθηκε ωστόσο ότι το ζευγάρι ζούσε πολυτελή ζωή.

Όπως ανέφερε, οι δυο τους διέμεναν σε μισθωμένο διαμέρισμα 68 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή της Τούμπας, με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε την αγορά μιας τσάντας Louis Vuitton, καθώς και δύο διαμονές σε σουίτες ξενοδοχείων.

Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί, ακίνητα και εταιρείες – Τα 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο

Παράλληλα με τις απολογίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η οικονομική διάσταση της υπόθεσης. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, διέταξε την προσωρινή δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, χρηματοπιστωτικών προϊόντων, θυρίδων και ακινήτων που συνδέονται με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, τη Βασιλική Μανησιώτη και τον αδελφό της.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαδρομή των χρημάτων, εντοπίστηκαν, μέσω συναλλαγών που σχετίζονται με λογαριασμούς PayPal, κεφάλαια ύψους περίπου 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύτηκαν περιλαμβάνεται διαμέρισμα στην Καλαμαριά, το οποίο αγοράστηκε τον Αύγουστο του 2025 έναντι 90.000 ευρώ από τον αδελφό της Μανησιώτη και τη σύζυγό του.

Η δέσμευση επεκτείνεται επίσης σε δύο εταιρείες που ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 2026, στις οποίες η 35χρονη κατέχει ποσοστό 99%, ενώ ο αδελφός της συμμετέχει με ποσοστό 1%.

Πρόκειται για τις εταιρείες «ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε.» και «MVP MEDIA GROUP Ε.Ε.».

Την ίδια ώρα, οι ελεγκτικές αρχές αναζητούν πρόσθετα στοιχεία από στοιχηματικές εταιρείες και καζίνο, έχοντας ζητήσει αναλυτική καταγραφή συναλλαγών, επισκέψεων και ενδεχόμενων κερδών για την τελευταία πενταετία.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ο αδελφός της Μανησιώτη και δύο παράγοντες διαιτησίας

Στο μεταξύ, ο 32χρονος αδελφός της Βασιλικής Μανησιώτη και δύο παράγοντες διαιτησίας, οι οποίοι απολογήθηκαν την Τρίτη (3/11) για την υπόθεση, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.