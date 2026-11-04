Κρήτη: Τροχαίο ατύχημα στη Νέα Αλικαρνασσό – Αυτοκίνητο παρέσυρε 25χρονη πεζή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (4/10/2026) στη λεωφόρο Ηροδότου, στη Νέα Αλικαρνασσό, στην Κρήτη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μια 25χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με το Nea Kriti, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 6:30 το πρωί, με το ΕΚΑΒ, να σπεύδει άμεσα στο σημείο για την παροχή βοήθειας. Ευτυχώς, η γυναίκα δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν χρειάστηκε ούτε η παροχή πρώτων βοηθειών, ούτε η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Στο σημείο παρέμεινε και ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο ενώ τα αίτια του τροχαίου, είναι υπό διερεύνηση.