Κρήτη: Τροχαίο ατύχημα στη Νέα Αλικαρνασσό – Αυτοκίνητο παρέσυρε 25χρονη πεζή

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 25χρονης πεζής από αυτοκίνητο, σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Ηροδότου, στη Νέα Αλικαρνασσό της Κρήτης. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η νέα γυναίκα δεν τραυματίστηκε και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Ο οδηγός του οχήματος, παρέμεινε στον χώρο του συμβάντος, ενώ τα αίτια του ατυχήματος, παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Ηροδότου στη Νέα Αλικαρνασσό, όταν αυτοκίνητο, παρέσυρε 25χρονη γυναίκα.
  • Ευτυχώς, η νεαρή γυναίκα δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν χρειάστηκε η παροχή πρώτων βοηθειών ούτε η μεταφορά της στο νοσοκομείο, από το ΕΚΑΒ.
  • Στο σημείο παρέμεινε ο οδηγός του εμπλεκόμενου οχήματος, ενώ τα αίτια του περιστατικού, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (4/10/2026) στη λεωφόρο Ηροδότου, στη Νέα Αλικαρνασσό, στην Κρήτη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μια 25χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με το Nea Kriti, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 6:30 το πρωί, με το ΕΚΑΒ, να σπεύδει άμεσα στο σημείο για την παροχή βοήθειας. Ευτυχώς, η γυναίκα δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν χρειάστηκε ούτε η παροχή πρώτων βοηθειών, ούτε η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Στο σημείο παρέμεινε και ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο ενώ τα αίτια του τροχαίου, είναι υπό διερεύνηση.

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