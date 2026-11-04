Δολοφονία 67χρονου στις Σέρρες: Σήμερα σε εισαγγελέα και ανακριτή ο γιος του – Οι αντικρουόμενες δηλώσεις του 36χρονου που τον έβαλαν στο «κάδρο» των Αρχών

Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 36χρονος γιος του Γιώργου Χαντζίδη, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός την 1η Αυγούστου στο σπίτι του στις Σέρρες φέροντας εσωτερικά τραύματα από θλών όργανο. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης μετά από πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας, με επίκεντρο τις αντικρουόμενες καταθέσεις του και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, αρνούμενος ότι σκότωσε τον πατέρα του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

«Φως στο Τούνελ»: Το θρίλερ με τον θάνατο του 67χρονου στις Σέρρες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 36χρονος γιος του Γιώργου Χαντζίδη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός την 1η Αυγούστου στο σπίτι του στις Σέρρες.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε εσωτερικά τραύματα από χτύπημα με θλών όργανο, με τις Αρχές να εκδίδουν ένταλμα σύλληψης και την υπόθεση να εξελίσσεται σε έρευνα για πατροκτονία.
  • Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσαν οι αντικρουόμενες δηλώσεις και καταθέσεις του 36χρονου, καθώς και το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί (04/11) ο 36χρονος γιος του Γιώργου Χαντζίδη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός την 1η Αυγούστου στο σπίτι του στις Σέρρες.

Σε βάρος του 36χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης το μεσημέρι της Τρίτης (03/11). Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν περίπου στις 21:00 και τον συνέλαβαν, οδηγώντας τον στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Σερρών, όπου παραμένει μέχρι τη μεταγωγή του στα δικαστήρια. Ο 36χρονος επιμένει ότι είναι αθώος και ότι δεν σκότωσε εκείνος τον πατέρα του.

Τον Γιώργο Χαντζίδη είχε εντοπίσει νεκρό ο γιος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός δεν έφερε εξωτερικά τραύματα, ενώ στο σπίτι δεν είχαν διαπιστωθεί ίχνη διάρρηξης.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε εσωτερικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία προκλήθηκαν από χτύπημα με θλών όργανο, πιθανόν σφυρί ή ματσόλα. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν τις Αρχές να στρέψουν τις έρευνές τους στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι αστυνομικοί είχαν θέσει από την αρχή στο επίκεντρο των ερευνών τον γιο, καθώς ήταν γνωστές οι κακές σχέσεις και οι συχνές προστριβές μεταξύ πατέρα και γιου. Για την εξιχνίαση της υπόθεσης εξετάστηκαν καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, καθώς και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, με αναλύσεις DNA, αποτυπωμάτων και βιολογικού υλικού.

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε έρευνα για πατροκτονία.

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις και καταθέσεις

Καθοριστικό στοιχείο φέρεται να ήταν οι αντικρουόμενες δηλώσεις και καταθέσεις του γιου, τόσο στην αστυνομία όσο και στα Μέσα Ενημέρωσης, για το πώς βρήκε το σπίτι, πώς μπήκε και πώς βρήκε τον πατέρα του.

Οι αστυνομικοί, τον βρήκαν με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιέγραφε ο ίδιος. Οι Αρχές συνέλεξαν επίσης βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες που βρίσκονται πίσω από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών. Οι κάμερες δείχνουν μόνο τον ίδιο να μπαίνει στο σπίτι. Γείτονες λένε ότι τον είχαν δει νωρίτερα να μπαίνει, ενώ ο ίδιος είχε πει ότι την Πέμπτη, δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός ο πατέρας, είχε πάει στο σπίτι γύρω στις 2 τη νύχτα.

Στην πόλη, σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί τον απέφευγαν επειδή θεωρούσαν ότι σκότωσε τον πατέρα του, και είχε πει ότι νιώθει άβολα να κυκλοφορεί. Η υπόθεση καταγράφεται ως ανατροπή, καθώς για εβδομάδες ο γιος εμφανιζόταν ως το πρόσωπο που ανακάλυψε το θύμα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ