Δολοφονία 67χρονου στις Σέρρες: Σήμερα σε εισαγγελέα και ανακριτή ο γιος του – Οι αντικρουόμενες δηλώσεις του 36χρονου που τον έβαλαν στο «κάδρο» των Αρχών

Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί (04/11) ο 36χρονος γιος του Γιώργου Χαντζίδη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός την 1η Αυγούστου στο σπίτι του στις Σέρρες.

Σε βάρος του 36χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης το μεσημέρι της Τρίτης (03/11). Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν περίπου στις 21:00 και τον συνέλαβαν, οδηγώντας τον στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Σερρών, όπου παραμένει μέχρι τη μεταγωγή του στα δικαστήρια. Ο 36χρονος επιμένει ότι είναι αθώος και ότι δεν σκότωσε εκείνος τον πατέρα του.

Τον Γιώργο Χαντζίδη είχε εντοπίσει νεκρό ο γιος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός δεν έφερε εξωτερικά τραύματα, ενώ στο σπίτι δεν είχαν διαπιστωθεί ίχνη διάρρηξης.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε εσωτερικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία προκλήθηκαν από χτύπημα με θλών όργανο, πιθανόν σφυρί ή ματσόλα. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν τις Αρχές να στρέψουν τις έρευνές τους στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι αστυνομικοί είχαν θέσει από την αρχή στο επίκεντρο των ερευνών τον γιο, καθώς ήταν γνωστές οι κακές σχέσεις και οι συχνές προστριβές μεταξύ πατέρα και γιου. Για την εξιχνίαση της υπόθεσης εξετάστηκαν καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, καθώς και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, με αναλύσεις DNA, αποτυπωμάτων και βιολογικού υλικού.

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε έρευνα για πατροκτονία.

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις και καταθέσεις

Καθοριστικό στοιχείο φέρεται να ήταν οι αντικρουόμενες δηλώσεις και καταθέσεις του γιου, τόσο στην αστυνομία όσο και στα Μέσα Ενημέρωσης, για το πώς βρήκε το σπίτι, πώς μπήκε και πώς βρήκε τον πατέρα του.

Οι αστυνομικοί, τον βρήκαν με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιέγραφε ο ίδιος. Οι Αρχές συνέλεξαν επίσης βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες που βρίσκονται πίσω από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών. Οι κάμερες δείχνουν μόνο τον ίδιο να μπαίνει στο σπίτι. Γείτονες λένε ότι τον είχαν δει νωρίτερα να μπαίνει, ενώ ο ίδιος είχε πει ότι την Πέμπτη, δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός ο πατέρας, είχε πάει στο σπίτι γύρω στις 2 τη νύχτα.

Στην πόλη, σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί τον απέφευγαν επειδή θεωρούσαν ότι σκότωσε τον πατέρα του, και είχε πει ότι νιώθει άβολα να κυκλοφορεί. Η υπόθεση καταγράφεται ως ανατροπή, καθώς για εβδομάδες ο γιος εμφανιζόταν ως το πρόσωπο που ανακάλυψε το θύμα.