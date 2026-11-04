Ψηφιακό «σαφάρι» για τις «ορφανές» κληρονομιές – Ζητούμενο η αξιοποίησή τους από το Δημόσιο

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Την αναζήτηση ακινήτων και περιουσιών αποβιωσάντων, για τις οποίες δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο νόμιμος κληρονόμος, ξεκινά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ), στο πλαίσιο της ευρύτερης κινητοποίησης για την χάραξη μιας νέας σύγχρονης προσέγγισης σε ζητήματα ακίνητης περιουσίας και στεγαστικής πολιτικής.

Με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις σε Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, ληξιαρχεία, Μητρώο Πολιτών και τράπεζες, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επιχειρήσουν να «χαρτογραφήσουν» τόσο τα περιουσιακά στοιχεία όσο και τις συγγενικές σχέσεις των αποβιωσάντων, ώστε να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν δικαιούχοι ή εάν η περιουσία μπορεί να περιέλθει στο κράτος. Τον δρόμο για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ανοίγει απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου που προβλέπει τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος κοινωφελών περιουσιών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με έξι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Τι θα ελέγχεται

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα επιτρέπουν:

Αναζήτηση συγγενών και κληρονόμων: Μέσω του Μητρώου Πολιτών θα αντλούνται πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του οικογενειακού δέντρου της κληρονομικής διαδοχής, ώστε να διαπιστώνεται ποια πρόσωπα συνδέονται συγγενικά με τον αποβιώσαντα και να εξετάζεται εάν υφίσταται κληρονομικό δικαίωμα του Δημοσίου.

Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου: Θα είναι δυνατή η αναζήτηση στοιχείων θανάτου με βάση τον ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, το έτος γέννησης ή θανάτου και άλλα προσωπικά στοιχεία. Η διαδικασία θα καλύπτει τόσο τον αποβιώσαντα όσο και θανόντες συγγενείς του, προκειμένου να εξακριβώνεται η κληρονομική διαδοχή.

Ακίνητα στο Κτηματολόγιο: Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Εθνικού Κτηματολογίου θα αναζητούνται ακίνητα που ανήκουν σε κληρονομιές και κοινωφελείς περιουσίες. Θα αντλούνται στοιχεία για τους κωδικούς ΚΑΕΚ, τις διευθύνσεις, τα κτίρια και τα ποσοστά ιδιοκτησίας με βάση τον ΑΦΜ. Οι πληροφορίες θα καταχωρίζονται στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μητρώα.

Ακίνητα αποβιωσάντων στο Περιουσιολόγιο: Το ΥΠΕΘΟ θα μπορεί να αντλεί στοιχεία ακίνητης περιουσίας φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει. Τα δεδομένα θα αξιοποιούνται από εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών για την καταγραφή των ακινήτων που διαχειρίζονται.

Κτηματολογικές εγγραφές: Προβλέπεται η ηλεκτρονική ανάκτηση κτηματολογικών εγγράφων και η υποβολή τους στις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές από τους εκτελεστές διαθηκών, τους εκκαθαριστές και τους κηδεμόνες μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας κοινωφελών περιουσιών.

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Μέσω διασταύρωσης IBAN και ΑΦΜ θα επιβεβαιώνεται η ορθότητα των τραπεζικών λογαριασμών των υποτρόφων κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται απευθείας το ΥΠΕΘΟ. Αντίστοιχος έλεγχος θα πραγματοποιείται για λογαριασμούς κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών κατά την καταχώρισή τους στα σχετικά μητρώα.

Δικλείδες ασφαλείας

Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας για τη διαχείριση των πληροφοριών.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποχρεούται να καταγράφει και να παρακολουθεί τις προσβάσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα, να διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των αναζητήσεων και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζει η απόφαση και συγκεκριμένα για τη διαχείριση κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών.