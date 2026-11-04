Καιρός: Συνεχίζονται και σήμερα οι βροχές και οι καταιγίδες – Ενισχύονται οι βοριάδες, πέφτει η θερμοκρασία

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Με νεφώσεις, τοπικές βροχές και μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και στο Αιγαίο θα κυλήσει ο καιρός την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στο Ανατολικό Αιγαίο, στην Εύβοια, στη Μαγνησία και στη Βορειοανατολική Στερεά, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στις ανατολικές περιοχές.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, ενώ στα ορεινά αναμένεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Από το βράδυ, στα βόρεια τμήματα του Αιγαίου, η έντασή τους θα ενισχυθεί περαιτέρω, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια της χώρας, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και το Ιόνιο θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.