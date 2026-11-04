ΗΠΑ – Μάικλ Τανούσης για τις ενδιάμεσες εκλογές: «Ανεξάρτητα από το αν θα χάσουν ή θα κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί, το κόμμα θα συνεχίσει να εργάζεται με τους απλούς ανθρώπους»

Για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, την πορεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, την οικονομική πολιτική και τον πόλεμο με το Ιράν μίλησε ο ελληνικής καταγωγής υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Μάικλ Τανούσης, στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ερωτηθείς για το εκλογικό κλίμα και την επόμενη ημέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς, ο Μάικλ Τανούσης αναφέρθηκε στη διεύρυνση της εκλογικής βάσης του κόμματος τα τελευταία χρόνια.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά μπόρεσε να φέρει πολλούς νέους ανθρώπους στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ήδη αναστατωμένοι με το πώς τους συμπεριφέρεται η κυβέρνηση. Είναι νέοι ψηφοφόροι, τους οποίους έφερε ο πρόεδρος Τραμπ στο κόμμα», ανέφερε.

Σχετικά με το ενδεχόμενο οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, υποστήριξε ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί μεταβάλλονται ανά διετία, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα βρίσκεται στην προεδρία.

«Τώρα, το αν η έκβαση σήμερα είναι να χάσουμε τη Βουλή… Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα αλλάζει κάθε δύο χρόνια. Αν ο πρόεδρος είναι Δημοκρατικός ή Ρεπουμπλικανός, μετά από δύο χρόνια θα χάσει την πλειοψηφία. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά. Νομίζω, λοιπόν, ότι, ανεξάρτητα από το αν θα χάσουν ή θα κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα προχωρήσει και θα συνεχίσει να εργάζεται με τους απλούς ανθρώπους», σημείωσε.

Η οικονομία και η κριτική στην κυβέρνηση Μπάιντεν

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μάικλ Τανούσης στην οικονομία και στον πληθωρισμό, απαντώντας σε ερώτηση για τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων και τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι Ρεπουμπλικανοί.

«Η οικονομία ήταν πάντοτε το νούμερο ένα θέμα στο μυαλό των Αμερικανών και πάντοτε είναι το πιο σημαντικό ζήτημα που τους οδηγεί στις κάλπες. Αυτό ίσχυε από τότε που ήμουν μικρός εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη Νέα Υόρκη. Αλλά μπορώ να σας πω ότι η χειρότερη οικονομία ήταν υπό τον πρόεδρο Μπάιντεν», δήλωσε.

Στη συνέχεια, απέδωσε την εκλογική ήττα των Δημοκρατικών στην αύξηση του πληθωρισμού κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, ενώ υποστήριξε ότι η οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει.

«Αν δείτε τον πληθωρισμό επί προεδρίας Μπάιντεν —και αυτός ήταν και ο λόγος που έχασαν οι Δημοκρατικοί τότε—, εκεί άρχισε να ανεβαίνει στα ύψη ο πληθωρισμός. Εκεί οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών άρχισαν να ανεβαίνουν μετά την COVID. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι δόθηκε εντολή στον πρόεδρο Τραμπ πριν από δύο χρόνια και κέρδισε με σημαντικό ποσοστό ψήφων, μεταξύ των οποίων και ψήφοι Δημοκρατικών. Ο πρόεδρος Τραμπ, λοιπόν, συνεχίζει να προωθεί την ατζέντα του, η οποία χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει καρπούς», πρόσθεσε.

Τι είπε για τον πόλεμο με το Ιράν

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σύντομα.

«Έχω την ελπίδα ότι πολύ σύντομα ο πόλεμος θα φτάσει στο τέλος του και, ως αποτέλεσμα αυτού, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, θα είναι ασφαλέστεροι», ανέφερε.