GNTM: Ανατροπή στη δοκιμασία της πισίνας – Ποιος αποχώρησε με δάκρυα από τον διαγωνισμό;

Το GNTM 7 συνεχίστηκε με μια απαιτητική φωτογράφιση στην πισίνα για καμπάνια του οίκου Dsquared² υπό τις οδηγίες του Πάνου Γιαννακόπουλου, στην οποία ο Ακύλας αναδείχθηκε νικητής κερδίζοντας το έπαθλο των 1.000 ευρώ. Στο πλατό, οι χαμηλές επιδόσεις οδήγησαν στην ανακοίνωση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου ότι ο Νικολόζι είναι ο διαγωνιζόμενος που αποχωρεί οριστικά. Συγκινημένος, ο νεαρός παίκτης εξέφρασε την απογοήτευσή του, δηλώνοντας πως περίμενε να δώσει περισσότερα και να κάνει την προσπάθειά του να αξίζει.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με μια εντυπωσιακή φωτογράφιση για καμπάνια μαγιό του οίκου Dsquared² μέσα σε πισίνα συνεχίστηκε το GNTM 7.
  • Ο Ακύλας και η Καρολίνα ξεχώρισαν με τις φωτογραφίες τους, με τον Ακύλα να αναδεικνύεται νικητής της δοκιμασίας και να κερδίζει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.
  • Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση του Νικολόζι, ο οποίος δήλωσε εμφανώς συγκινημένος: «Περίμενα να δώσω περισσότερο, να το κάνω να αξίζει, γιατί ξέρω ότι μπορώ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με μια εντυπωσιακή φωτογράφιση για καμπάνια μαγιό του οίκου Dsquared² και μία ακόμη αποχώρηση συνεχίστηκε το GNTM 7, με τους διαγωνιζόμενους να δοκιμάζονται σε ένα απαιτητικό concept μέσα σε πισίνα.

Το concept απαιτούσε δύο διαφορετικές λήψεις από κάθε μοντέλο, μία ατομική και μία με παρτενέρ, με τις φωτογραφίες να αποτυπώνουν μια αισθησιακή και τολμηρή αισθητική μέσα στην πισίνα. Τη φωτογράφιση ανέλαβε ο έμπειρος φωτογράφος Πάνος Γιαννακόπουλος.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε μορφή σκυταλοδρομίας, με τον Χρύσανθο Χρυσανθόπουλο, νικητή της προηγούμενης δοκιμασίας, να καθορίζει τη σειρά των συμμετεχόντων. Οι επιλογές του, ωστόσο, προκάλεσαν αντιδράσεις και δυσαρέσκεια σε ορισμένους συμπαίκτες του.

Στο πλατό, οι επιδόσεις του Νικολόζι, του Ζαν και του Χρύσανθου δεν ικανοποίησαν τους κριτές. Αντίθετα, ο Ακύλας και η Καρολίνα ξεχώρισαν με τις φωτογραφίες τους, με τον Ακύλα να αναδεικνύεται νικητής της δοκιμασίας και να κερδίζει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

Η βραδιά, ωστόσο, ολοκληρώθηκε με μια δυσάρεστη εξέλιξη για τον Νικολόζι, καθώς η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε ότι ήταν ο διαγωνιζόμενος που έπρεπε να αποχωρήσει από το GNTM 7.

Εμφανώς συγκινημένος, ο νεαρός παίκτης δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη, δηλώνοντας: «Περίμενα να δώσω περισσότερο, να το κάνω να αξίζει, γιατί ξέρω ότι μπορώ».

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