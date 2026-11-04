GNTM: Ανατροπή στη δοκιμασία της πισίνας – Ποιος αποχώρησε με δάκρυα από τον διαγωνισμό;

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Με μια εντυπωσιακή φωτογράφιση για καμπάνια μαγιό του οίκου Dsquared² και μία ακόμη αποχώρηση συνεχίστηκε το GNTM 7, με τους διαγωνιζόμενους να δοκιμάζονται σε ένα απαιτητικό concept μέσα σε πισίνα.

Το concept απαιτούσε δύο διαφορετικές λήψεις από κάθε μοντέλο, μία ατομική και μία με παρτενέρ, με τις φωτογραφίες να αποτυπώνουν μια αισθησιακή και τολμηρή αισθητική μέσα στην πισίνα. Τη φωτογράφιση ανέλαβε ο έμπειρος φωτογράφος Πάνος Γιαννακόπουλος.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε μορφή σκυταλοδρομίας, με τον Χρύσανθο Χρυσανθόπουλο, νικητή της προηγούμενης δοκιμασίας, να καθορίζει τη σειρά των συμμετεχόντων. Οι επιλογές του, ωστόσο, προκάλεσαν αντιδράσεις και δυσαρέσκεια σε ορισμένους συμπαίκτες του.

Στο πλατό, οι επιδόσεις του Νικολόζι, του Ζαν και του Χρύσανθου δεν ικανοποίησαν τους κριτές. Αντίθετα, ο Ακύλας και η Καρολίνα ξεχώρισαν με τις φωτογραφίες τους, με τον Ακύλα να αναδεικνύεται νικητής της δοκιμασίας και να κερδίζει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

Η βραδιά, ωστόσο, ολοκληρώθηκε με μια δυσάρεστη εξέλιξη για τον Νικολόζι, καθώς η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε ότι ήταν ο διαγωνιζόμενος που έπρεπε να αποχωρήσει από το GNTM 7.

Εμφανώς συγκινημένος, ο νεαρός παίκτης δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη, δηλώνοντας: «Περίμενα να δώσω περισσότερο, να το κάνω να αξίζει, γιατί ξέρω ότι μπορώ».