Το σόι σου: Η ζωή της Αλεξάνδρας αλλάζει

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Μία λίστα με τις 200 κορυφαίες εικαστικούς της Ευρώπης, αλλάζει τη ζωή της Αλεξάνδρας στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η Αλεξάνδρα ενημερώνεται ότι το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις διακόσιες κορυφαίες εικαστικούς της Ευρώπης. Έχοντας σίγουρη την πρωτιά, καλεί την οικογένεια με σκοπό να γιορτάσουν τον επερχόμενο θρίαμβο της.

Το αποτέλεσμα, όμως, δεν είναι αυτό ακριβώς που περιμένει και η επόμενη μέρα τη βρίσκει να αμφισβητεί τα πάντα: από την τέχνη μέχρι την προσωπικότητα αλλά και… το γάμο της.

Η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει και όλοι συνειδητοποιούν πως πρέπει γρήγορα να βρεθεί μια δραστική λύση για να επιστρέψει στον παλιό, καλό εαυτό της.

Λες να είναι η Αλεξάνδρα υποψήφια;

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